BeursVandaag: Corona & vola

André Hazes jr probeert het coronavirus geen aandacht te schenken. “Eigenlijk hebben we hier helemaal niet zo’n last van het coronavirus. We houden er helemaal geen rekening mee.”



Hazes hoopt dat de mensen vooral op zijn concerten af blijven komen. Zijn vrouw Monique zal immers wel iets van een nieuwe keuken willen hebben nu hij haar zo bedrogen heeft. “We worden allemaal zo bang gemaakt voor iets wat eigenlijk een griepje is. We moeten gewoon lekker blijven feesten met elkaar en elkaar vooral een hand blijven geven.”



Danny de Munk vindt de aandacht zwaar overdreven. “We kloppen het op. Je hebt ook de Mexicaanse griep. Er zijn wel meer griepies. Het is alleen heel erg voor de mensen die overleden zijn en de mensen die nog besmet zijn. Ik hoop dat ze snel beter worden.”



We moeten gewoon lekker doorgaan zoals altijd, aldus De Munk. “Het coronavirus kun je ook bij de supermarkt of de bioscoop oplopen, dus in de ban… Het valt eigelijk niet meer tegen te houden.”



En Merel Westrik: “Ik heb helemaal geen paniek over het coronavirus. Nee. Nee, dat zijn van die dingen in het leven waar je helemaal niets aan kunt doen. Dat gebeurt gewoon.”



Ze blijft haar Ladies Night-publiek gewoon handen geven. “Ik ga ze gewoon zoenen, hoor, de vrouwen die langskomen en ik ga het publiek ook allemaal handjes geven. Ik ga niet met mijn ellebogen overal tegenaan.”



Bridget Maasland: “Ik ben niet heel erg in paniek, maar ik heb natuurlijk wel een kind dat ook naar school gaat na een vakantie en heel veel kinderen zijn op vakantie geweest naar verschillende landen, dus dan ben je toch wel extra voorzichtig.”



Nikkie Plessen: “Nee, ik maak me er eigenlijk niet zo veel zorgen over.”



Peter R. de Vries: “Wordt het niet een selffulfilling prophecy jongens? Iedereen roept ‘geen paniek