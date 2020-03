BeursVandaag: Corona & vola

Corona en vola is weer wat de klok slaat op de markten. Die houden nu even halt na weer een mega-rally op Wall Street.

Zo meer, eerst even de jaarcijfers van vandaag. Boskalis doet het beter dan verwacht, heeft een vol orderbook, ziet de markt zitten, maar zegt nog geen outlook te kunnen afgeven.

TKH mist de omzetverwachting, verhoogt het dividend en probeert wijs te worden uit het virus. Daar heeft de koers wel een tik van ruim 20% van gehad.

Niet spectaculair of verrassend, de cijfers van Pharming zijn gewoon goed. AND en Stern mag u ook nog verwachten vandaag.

De vaste dagelijkse tweet weer: de corona-epidemie in cijfers. De wereld, overheden, bedrijven en monetaire autoriteiten (het IMF gooit er $50 miljard tegenaan) wapenen zich. Kortom, het virus bepaalt weer de waan van de dag. Formeel zijn er 38 gevallen in ons land.

#Coronavirus latest:

-Global cases reach 94,410

-Death toll in China surpasses 3,000

-Cases climb in Iran, Malaysia and India

-California calls state of emergency https://t.co/h35abxM7qV — Bloomberg (@business) March 5, 2020

Op de Amerikaanse futures en obligaties na stijgt nu alles. Azië ziet er ook goed uit. De dollar ligt vlak, zeg maar of olie heeft gebodemd, goud snap ik even niet meer en bitcoin heb ik nooit begrepen :-) De Amerikaanse rente stijgt twee basispunten en staat weer boven 1%. De Duitse rente opent eentje hoger.

Er is niet echt een duidelijke reden waarom de Big Board zo hard ging - het ging de hele dag gestaag omhoog. It's the volatility stupid luidt dan de dooddoener en zeg maar of we de corona-bodem al hebben gezien. Als dat zo is, past het beeld van de correctie precies bij al die andere in de bull market sinds 2009.

Morgen blaast Wall Street elf kaarsjes uit om die bull market te vieren en wij doen dat 9 maart. AEX 194,99 was het die dag, die stand ken ik voor altijd uit mijn hoofd. Die 703,18 van 5 september 2000 trouwens ook.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Zeg Ajax, wanneer denk je weer es een doelpuntje te maken?

07:50 Lucas Bols wil Frank Cocx als financieel directeur

07:48 Duitse Merck groeit trager dit jaar vanwege coronavirus

07:36 Pharming zet stijgende lijn voort

07:22 Boskalis kijkt positief naar markten in 2020

07:13 Consumentenprijzen lopen minder hard op

07:12 Nikkei eindigt hoger in positieve regio

04 mrt 'Doek dreigt te vallen voor Flybe'

04 mrt FC Utrecht bekerfinalist na winst op Ajax

04 mrt Stevige opleving op Wall Street

04 mrt Beige Book: voor corona-uitbraak zag beeld economie er goed uit

04 mrt Stevige plussen op Wall Street

04 mrt DGB koopt weer aandelen in van grootaandeelhouder

04 mrt Grootaandeelhouder Alfen verkoopt opnieuw deel belang

Analistenadvies luidt:

Randstad: naar €46,50 van €57 - JP Morgan

Just Eat Takeaway: starten met out perform en £96,50 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts met op Wereldhave na alle bekende namen:

De agenda:

06:30 Nederland inflatie CPI feb

08:00 Stern Groep Q4-cijfers

08:00 Pharming Q4-cijfers

08:00 TKH Group Q4-cijfers

08:00 Boskalis Q4-cijfers

08:00 AND Q4-cijfers

13:00 13.00 Kroger Q4-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 VS fabrieksorders jan -0,3% MoM

En dan nog even dit

Zo dus:

Performance since the start of the #coronavirus outbreak:

S&P 500 Index -7%

Hotels & restaurants -16%

Airlines -25%

Resorts & Cruises -29% pic.twitter.com/gTYte0pxgz — jeroen blokland (@jsblokland) March 4, 2020

1,6%:

De prijsontwikkeling van #motorbrandstoffen en #kleding had een drukkend effect op de stijging van de consumentenprijzen. https://t.co/9LHFQ1rYmN pic.twitter.com/F5hXx5lmJ8 — CBS (@statistiekcbs) March 5, 2020

De VS zet zich schrap:

U.S. House passes $8.3 billion bill to battle coronavirus; Senate vote due Thursday https://t.co/Gk7hwvpAMX pic.twitter.com/5g1gIGygYu — Reuters (@Reuters) March 5, 2020

Het IMF heeft ook al een zak geld klaar:

The IMF can make available about $50 billion through its rapid-disbursing emergency financing facilities for low income and emerging market countries that could potentially seek support. https://t.co/bZjl2nCfyy #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/Ix73NZUmXT — IMF (@IMFNews) March 4, 2020

Hebben ze ook eens mazzel in de lange, lange bull market:

Short sellers made more than $50 billion in profits over seven trading days during the recent sell-off https://t.co/oHh8slIfBj — Bloomberg (@business) March 5, 2020

Intussen gaat het gewone leven ook nog door:

SoftBank’s first 5G smartphones going on sale March 27 https://t.co/bvXbsU4eyd — Bloomberg (@business) March 5, 2020

Wat hamstert u zoal?

Americans are stockpiling oat milk, beans, and pretzels, which can all be stored for a longer time if needed https://t.co/b7BjiF2c6o — Bloomberg (@business) March 5, 2020

Nee!

The James Bond sequel “No Time to Die,” due for release next month, will be pushed back until November as Hollywood scrambles to cope with the global coronavirus outbreak https://t.co/LsEp8wc0z1 — Bloomberg (@business) March 5, 2020

Wie zegt dat zoiets ook moet?

Economists are increasingly warning the Federal Reserve that low rates now mean there won't be room to cut if a recession hits https://t.co/9lkKqq1nDs pic.twitter.com/nCz8PoB792 — Reuters (@Reuters) March 5, 2020

Zo:

U.S. opposes releasing a dying Bernard Madoff from prison early https://t.co/hlqPkL4Vdq pic.twitter.com/HmJ4NvYGo8 — Reuters (@Reuters) March 5, 2020

