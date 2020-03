TA: Tech blijft overeind

Weer niet echt scherp, het artikel.



Dan moeten we het zelf maar weer doen: futs hebben de afgelopen twee dagen twee pogingen gedaan om de zware barriere 3.100 te slechten. Dit niveau is de doorbroken voormalige steun die nu van rol veranderd is en weerstand is geworden. De eerste poging was een spike pal na de renteverlaging en de tweede keer was een geforceerde actie gisteravond in het laatste uur. Vannacht is de koers opnieuw onder de genoemde 3.100 gekomen.



Door die twee mislukte pogingen is een wat grotere aanloop (lees: lichte correctie) te verwachten, wachtend op een nieuwe kans om definitief door de 3.100 heen te breken. Wij gaan nog steeds uit van een voortzetting van de stijging met als koersdoel futs 3.189.