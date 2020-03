50 Plus-stemmers voeren Turbocompetitie aan Categorie: Overig

Beleggers die op 50 Plus stemmen voeren op dit moment de Turbocompetitie aan met een rendement van bijna 10%. Het is ook meteen de enige politieke partij die in de plus staat. Denk neemt de tweede plaats in en de SGP staat op plek 3. Christenunie-stemmers zijn de hekkensluiters met een rendement van -11,5%. Twintigers doen goede zaken Ook is het altijd aardig om te kijken naar leeftijd: de leeftijdscategorie 25 – 30 staat bovenaan met een rendement van 3,4%. Ook de categorie 80 – 85 boekt nog een kleine plus (1,6%) maar de andere cohorten staan allemaal in het rood. Opvallend is dat 85 – 90 helemaal onderaan staat met een min van maar liefst 11%: zij gingen vorige maand nog aan kop. Fiat-rijders vol gas Hetzelfde geldt voor Fiat-rijders, maar dan omgekeerd: waar ze vorige maand nog de hekkensluiters waren, gaan ze nu aan kop. Nissan-rijders staan op de tweede plaats, bezitters van een Porsche op nummer 3. Tot slot nog the battle of the sexes: zowel mannen (-3,7%) als vrouwen (-3,3%) staan in de min. Maandwinnaar februari Over de maand februari heeft mevrouw Cramer onder spelnaam Fabienne C. de beste prestatie geleverd met een rendement van maar liefst 306%. Zij wint hiermee een iPad. Van harte gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

