Hela hola, dat was de vola

Over "OH, TURBO'S HEBBEN HET WEER GEDAAN", zie linkjes in www.iex.nl/Forum/Topic/1368755/Koffie... Citaat: "The average return per client was negative: - €2680". Dat is niet niks! In die periode steeg de AEX zo'n 5% (dividend kwam daar nog bovenop).Ik vind het niet verstandig dat deze site Turbo's promoot ("Spreek het onderwijs aan, AFM, dat ze ons niks over beurs, beleggen én turbo's leren, in plaats van mooie producten verbieden.").Turbo's zijn een overbodig product, en de doelgroep van deze site zou er financieel mee gebaat zijn om ze helemaal links te laten liggen. Net zo min als de openbare weg bedoeld is voor "sportief rijden" (zo nu en dan een supercar in de sloot, gelukkig niet tegen een ander aan), is de beurs niet bedoeld voor "even lekker meedoen op de beurs" met als uitkomst een verlies van duizenden euro's./ps: je kunt wel een reactie plaatsen hier, maar die is later niet meer terug te vinden. Dat werkt dus niet.