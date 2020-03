AEX en AMX geven feestje

(AJK) De AEX en AMX zijn jarig vandaag: 37. De AEX leverde gemiddeld per jaar bruto 11% op. De AMX nog meer. Hoe kan het dat een beurs die het zo goed doet, zo'n slechte naam heeft in ons land? De beurs is een casino en beleggen is gokken is de officieuze definitie. Precies dus wat de beurs en beleggen niet zijn.

Dit heeft denk ik alles te maken met dat beleggen levenswerk is, maar we willen snel rijk worden en klappers maken. Greed is not good, dus. Op school leren we geen beleggen en de industrie heeft er belang bij dat we zoveel mogelijk, in plaats van zo weinig mogelijk doen. En dan m.o.e.t.e.n. we ook nog de markt verslaan.

Die 37 jaar hebben geleerd dat hierdoor te veel mensen te veel geld verloren. Terwijl wij Nederlanders die zo goed zijn in sparen, geknipt zijn om te beleggen. Daarvoor is echter lange adem, discipline, uithoudings- en incasseringsvermogen nodig. Dat hebben we wel met sparen, maar niet met beleggen en dat is de crux.

Het is ook luiheid. Iedereen heeft de neiging persoonlijke ervaring(en) als maatstaf voor beurs en beleggen te nemen. Vorige week sprak ik een wetenschapper die dat ook deed. In korte tijd zelf veel verloren en dús deugde de beurs niet. Vierhonderd jaar harde statistiek negeerde hij: wetenschappelijk meer dan onwaardig.

Nog iets, het is ook altijd de schuld van een ander. Niet dus. Want de beurs stijgt al vier eeuwen, net zoals de AEX in die 37 jaar: met vallen en nog meer opstaan. Als u geld verliest op de beurs, is dat daarom uw eigen schuld. Altijd. Ook als het de schuld is van uw gratis adviseur in de grote BMW.