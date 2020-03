Lendahand: 'Echt impact maken met je geld'

Lendahand werd tijdens de Gouden Stier-uitreikingen 2019 voor de 2e keer uitgeroepen tot Crowfundingplatform van het jaar. We spreken met co-founder Peter Stolze over de missie van Lendahand en waarom een investering bij het platform interessant kan zijn voor beleggers.

“Bij Lendahand helpen we ondernemers van over de hele wereld aan kapitaal voor hun bedrijf. Het zwaartepunt ligt in opkomende landen”, vertelt Stolze.

Armoede bestrijden door banen te creëren

“Ons belangrijkste doel is het bestrijden van armoede. Wij zijn ervan overtuigd dat het creëren van banen daarvoor de beste manier is. In Nederland hebben we het vaak over het MKB als de motor van de economie; in de rest van de wereld is dat eigenlijk niet anders.”

Via Lendahand kunnen beleggers investeren in bedrijven die al hebben laten zien dat ze het goed doen, maar geld nodig hebben voor bijvoorbeeld nieuwe machines, een stuk land of een extra productielijn. “In veel ontwikkelingslandenis het aantrekken van geld peperduur. Soms wordt er door banken 50% of 60% rente per jaar gevraagd, om nog maar te zwijgen van het alternatieve circuit.”

Westers geld zoekt rendement

“Wij dachten: dit moet toch anders kunnen. Zeker omdat de rente in de Westerse wereld al jaren erg laag is en het kapitaal op zoek is naar rendement. We zijn in 2013 gestart met Lendahand en inmiddels is er via het platform 75 miljoen euro geïnvesteerd in 25 landen. In 2020 zullen we door de 100 miljoen euro aan investeringen gaan en zo langzamerhand richten we ons nu op de 1 miljard."

Voor beleggers die willen investeren bij Lendahand zijn er twee varianten. De eerste is een directe investering in een onderneming, doorgaans een producent van zonnepanelen. Het risico is hoger, maar de rente ook (5-7%). De andere optie is een investering via een lokale partner, die het risico op koersschommelingen en faillissementen afdekt. De rente is dan wel lager (2-4%).

Grootste kansen op Afrikaanse continent

Een voorbeeld van een directe investering is een lening aan een bedrijf dat solar-systemen installeert bij families in het westen van Kameroen. Er was 200.000 euro nodig, wat inmiddels bij elkaar is gebracht. De looptijd is 48 maanden en de rente is 6,25% op jaarbasis.

Volgens Stolze liggen de grootste kansen op het Afrikaanse continent. “Daar is nog heel erg veel werk te doen en dus ook de meeste vooruitgang te boeken. Nog 600 miljoen mensen zijn er niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Zonne-energie neemt nu een enorme vlucht in veel Afrikaanse landen, waarbij het ‘gewone’ elektriciteitsnetwerk wordt overgeslagen en huizen direct worden aangesloten op zonnepanelen.”

‘Geen echte concurrentie’

In het juryrapport van de Gouden Stier staat te lezen dat Lendahand zich onderscheidt van de andere genomineerden op het gebied van groei (40%), kosten, transparantie en doorontwikkeling van de dienstverlening.

Stolze: “We waren genomineerd met vier andere goede crowdfundplatforms, het lag dicht bij elkaar. Maar qua propositie hebben we geen echte concurrentie. Er is geen crowdfunder in Nederland die iets soortgelijks aanbiedt.”

Ook sociaal rendement

Lendahand is voor vrijwel ieder type belegger geschikt die naast financieel rendement ook graag sociaal rendement maakt. “Instappen kan al vanaf 50 euro, hoewel de meeste beleggers veel meer investeren.”

“Wij willen het toegankelijk maken om impact te maken met je beleggingen. Mensen die voor 8, 9 of 10% gaan, zijn bij ons aan het verkeerde adres. Maar wil je een paar procent overhouden én iets goed doen voor de wereld, dan is Lendahand een interessante optie.”