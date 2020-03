3 Kansrijke aandelen in tijden van het coronavirus

Het coronavirus houdt de gemoederen wereldwijd bezig en domineert het nieuws. Een grote wereldwijde uitbraak kan negatieve gevolgen hebben voor veel bedrijven. Toch zijn er ook bedrijven die van zo’n uitbraak kunnen profiteren.

Wij kijken hier vooral naar snelgroeiende bedrijven die dankzij dit virus mogelijk een extra zetje in de rug krijgen.

1. Zoom Video Communications

Zoom is een Amerikaans technologiebedrijf, dat zich richt op de videocommunicatie-markt. Dit concern levert een uitgebreid software platform waarmee werknemers met collega’s en klanten kunnen videobellen, chatten en vergaderen.

Het concept is niet nieuw, want Skype (Microsoft) en FaceTime (Apple) bieden soortgelijken diensten voor consumenten. Maar Zoom richt zich volledig op de zakelijke markt.



Zoom wordt veel gebruikt door internationale bedrijven met meerdere kantoren en werknemers die vanuit huis werken. Het softwareprogramma werkt vanaf een mobiele telefoon of tablet, maar ook vanuit een grote conference room met professionele apparatuur.

Met Zoom geven bedrijven hun personeel de mogelijkheid om veel persoonlijker met elkaar en in teams te communiceren. Hierdoor gaat de productiviteit en kwaliteit van het werk vaak omhoog. De software is gebruiksvriendelijk, betaalbaar en goed schaalbaar.



Zoom rapporteert vandaag de cijfers over het vierde kwartaal van 2019. In het derde kwartaal kwam de omzet uit op $166 miljoen: een stijging van 85% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal klanten met meer dan tien werknemers nam toe met 67% en het aantal klanten dat meer dan $100.000 spendeert steeg met 97%. Bekende klanten van Zoom zijn: Uber, Delta, AbInBev en Sonos.



Bedrijven zullen hun werknemers, waar mogelijk, vanuit huis laten werken. De CEO gaf recent in een interview aan dat bestaande klanten veel actiever gebruik maken van Zoom sinds de uitbraak van het coronavirus. Hij zei zelfs: ‘’I had to shut down my phone, because, actually, almost everyone is calling us’’. Business is booming.

2. GSX Techedu

GSX Techedu is een online educatiebedrijf in China. Via livestreams biedt het concern extra lessen aan, met eigen leraren. Scholieren kunnen deze lessen volgen naast het reguliere onderwijs. Dankzij het platform van GSX Techedu kunnen duizenden scholieren tegelijk lessen volgen, waardoor er een enorme schaalbaarheid wordt gecreëerd.

Daarnaast is het in China belangrijk om te presteren op school. Dit wordt gezien als een opstap naar toekomstig succes. Door de grote bevolkingsaantallen maken alleen de best presterende leerlingen kans op een goede baan. GSX Techedu profiteert daar enorm van.



In 2018 steeg de omzet op jaarbasis met 307%. In het vierde kwartaal van 2019 groeide de omzet ten opzichte van dezelfde periode in 2018 met 413%. De omzet over heel 2019 steeg met 432% naar $303 miljoen.

Het totaal aantal inschrijvingen nam vorig jaar met 257% toe tot 2,74 miljoen gebruikers. Analisten verwachten dat de omzet de komende jaren blijft oplopen, naar $794 miljoen in 2020 en $1,3 miljard in 2021.



Een virusuitbraak kan een enorme kans zijn voor GSX Techedu. Scholen blijven gesloten vanwege besmettingsrisico’s en scholieren moeten op een andere manier lessen volgen. GSX Techedu kan dan de oplossing zijn voor Chinese scholieren. Met meer dan 200 miljoen Chinezen in de leeftijd van 10 tot 24 jaar is de potentie enorm.

3. Teladoc

Teladoc brengt de huisarts, psycholoog en medische expert naar de patiënt. Via het platform kun je met een huisarts of dokter (video) bellen of chatten via de app. En dat 24 uur per dag, zeven dagen per week, vanaf een locatie die jou uitkomt. Je hoeft geen weken meer te wachten op een afspraak en het bespaart gebruikers een hoop tijd en moeite. Ook de wachtkamer van de huisarts, waar de hele dag andere zieke patiënten hebben gezeten, kun je zo vermijden.



Teladoc heeft zijn positie op de telehealthmarkt sterk uitgebreid door een aantal strategische overnames. Met de meest recente overname van InTouch Health biedt het concern verschillende diensten aan voor ziekenhuizen, waaronder virtuele thuiszorg. Het uiteindelijke doel is het creëren van een one-stop-shop op het gebied van telehealth.



In het vierde kwartaal van 2019 steeg de omzet van Teladoc op jaarbasis met 27%. De omzet voor heel 2019 nam toe met 32% naar $553 miljoen. Het totaal aantal virtuele bezoeken steeg afgelopen jaar met 57% naar 4,1 miljoen. Het bedrijf verwacht voor 2020 een omzetgroei van minimaal 25%. Analisten voorspellen een omzetgroei van 30% in 2020.



Ook Teladoc kan profiteren van het coronavirus. De mogelijkheid om via (video) bellen of chat binnen een paar minuten je symptomen met een dokter te bespreken, vanuit bijvoorbeeld je kantoor of woonkamer, brengt enorme voordelen met zich mee. En het verkleint natuurlijk de kans op een besmetting.

Softwarebedrijven ontspringen de dans

Softwarebedrijven met veel terugkerende omzet hebben überhaupt minder last van een virusuitbraak. Veel Software as a Service (SaaS) bedrijven leveren cruciale software, waardoor hun omzet de komende kwartalen zo goed als vast staat.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld autobedrijven, modeketens en vliegtuigmaatschappijen, die continu afhankelijk zijn van het koopgedrag van de consument. Beleggingen in technologiebedrijven worden vaak als ‘risicovol’ en ‘duur’ bestempeld. Maar het moge het duidelijk zijn dat er ook voordelen te vinden zijn.