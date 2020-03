BeursVandaag: Niet te geloven

als u lang belegt kunt u het beste even wegblijven, tenzij het is om vermeende koopjes op te vissen.....



Arend -Jan,

Een klein beetje tegenstrijdig het bovenstaande advies. Als je als langetermijnbelegger toch dagelijks intensief de markten volgt heeft het weinig zin om in crash-situaties zoals de afgelopen drie weken maar helemaal aan de zijlijn te blijven staan. Althans , dat vind ik. Er is ook nog zoiets als een beproefd recept als lage diporders met als resultaat ( ik kan er toch echt over meepraten) : Je koopt nog veel te duur en dus een miskleun, maar ook: je koopt voor een relatieve habbekrats heel mooie aandelen. Dus uiteindelijk is het allemaal een goed overdachte keuze maken. Nooit denken dat je de bodem wel weet in te schatten, maar je ook realiseren dat als je geen "idiote" diporders durft te plaatsen je ook nooit voor spotprijzen prachtaandelen bijkoopt. Wie nu weer wacht tot de AEX 570 of de Dax weer 12400 is, die heeft toch ook heel wat laten lopen, al is het ook een feit dat je als belegger de afgelopen weken ook porties, achteraf beoordeeld, te duur aanschafte. Maar dat is nu juist het risico van op een beurs te zitten. Vanaf laagste punt AEX vorige week intra-day is er toch alweer 4 procent herstel... Nog een hele weg te gaan... dat wel...

Peter