BeursVandaag: Niet te geloven

Behalve dan de - gefeliciteerd met je 37e verjaardag - jarige AEX (future). De futures gaan nu de andere kant uit na weer een ware sell-off op Wall Street.

Zo lang de coronavirus epidemie, die zich van oost naar west verplaatst, niet over haar hoogtepunt is en er geen zekerheid over de precieze impact is, blijven de markten denk ik volatiel en onrustig. Er moet eerst meer zekerheid zijn op de beurs over de V-spike naar beneden in economie én winsten.

Toevallig komt het CPB net door met wel heel precieze cijfers.

Als het Coronavirus zich verspreidt en bbp-groei van China en Europa halveert, zal dat 0,8 % minder economische groei in twee jaar kosten: 0,5 dit jaar en 0,3 volgend jaar. Dat betekent een groei van 0,9 % voor 2020 en 1,3 % voor 2021

Bekijk de video of https://t.co/cvgBjugjUi pic.twitter.com/1xhN5LreP8 — Centraal Planbureau (@CPBnl) March 4, 2020

Tot zo lang is het een waar feest op de markt als u handelt en als u lang belegt kunt u het beste even wegblijven, tenzij het is om vermeende koopjes op te vissen. Hoewel, wie vond de markt niet duur voor de onrust toe sloeg? Scheelt nu een paar procent. Financials zijn goedkoop, maar die wil u toch niet hebben.

Intussen zijn er meer gevallen, zijn er hoe langer hoe meer bedrijven die hun personeel beperkingen opleggen, verlaagt Hong Kong de rente, maar gaat China terug aan het werk. Hoe het virus er in hakt, maakt de Caixin inkoopmanagersindex dienstensector februari duidelijk: een onthutsende 26,5!

Zo'n slecht cijfer heb ik nog nooit gezien, laagste ooit uit China. Het geeft een idee wat ons mogelijk in het westen ook wacht, als overheden er niet bovenop zitten...? Nog een sensatie: de Amerikaanse tienjaarsrente staat minus vier basispunten onder 1% en Amazon en Ford melden zieken onder hun personeel.

#Coronavirus latest:

-U.S. death toll rises to 9

-Air New Zealand cuts capacity

-Australia infections rise to 41

-South Korea’s president Moon Jae-in cancels trips to UAE, Turkey, Egypthttps://t.co/u2y3a1xUGe — Bloomberg (@business) March 4, 2020

We doen het voorbeurs zonder bedrijfscijfers en -nieuws, er is nagenoeg niks te doen wat dat betreft. De Amerikaanse futures gaan in de reboud, starten de Europese licht hoger en handelt Azië met een nul voor de komma. Dollar herstelt, olie hoger en goud vlak. Voor wat het waard is, kan zo weer veranderen.

De Duitse rentes start vlak, maar nadert per saldo ook haar all time low. Dat geldt ook voor onze rente. We doen het vandaag met inkoopmanagersindices dienstensector uit Europa en VS. Die zullen nu nog wel aardig zijn, maar gelet op die Chinese moeten we dit voorjaar wellicht ook op druipstanden rekenen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:17 Financieel directeur Arcadis stapt op

07:16 Nikkei nipt hoger in gemengde regio

03 mrt Pershing Square dekte zich in tegen verliezen

03 mrt Wall Street zakt weg ondanks rentestap Fed

03 mrt DeGiro merkt sterke aanwas beleggers

03 mrt Wall Street weer stevig in de min

03 mrt Knot: Nederlandse economie moet schokbestendiger worden

03 mrt 'Coronavirus neemt grotere hap uit wereldeconomie'

03 mrt Ctac neemt meerderheidsbelang in Oliver IT

03 mrt Akkoord over cao postbezorgers PostNL

Analistenadvies luidt als volgt, eentje maar? Ja, eentje maar. De analisten zitten denk ik ook een beetje glazig naar hun excels te kijken.

AkzoNobel: naar €84 van €90 - HSBC

De AFM meldt deze shorts en onze vrienden bij de hedge funds draaien ook overuren, zo te zien

De agenda:

02:45 China services PMI feb

09:15 Spanje services PMI feb 52,5

09:45 Italië services PMI feb 51,4

09:50 Frankrijk services PMI feb 52,6

09:55 Duitsland services PMI feb 53,3

10:00 Italië BBP Q4 (laatste herziening) -0,3% QoQ

10:00 EU services PMI feb 52,8

14:15 VS ADP banenrapport feb 170K

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index feb 54,5

En dan nog even dit

Jeuj:

Another #PMI collapse from #China! Caixin Services PMI down to 26.5, even worse than the official Non-Manufacturing PMI. pic.twitter.com/FxOWApbf9x — jeroen blokland (@jsblokland) March 4, 2020

Zo!

Cargo volume at U.S. seaports will be down as much as 20% in the first quarter due to the coronavirus https://t.co/2auhXw909Y — Bloomberg (@business) March 4, 2020

Is ook een manier... maar er is wel hoop:

Satellite images showing pollution suggest China is getting back to work https://t.co/R1Z0k6TX4p — Bloomberg (@business) March 4, 2020

Nog een:

Hong Kong cuts base rate following the Fed’s emergency move https://t.co/IDi82h7oVP — Bloomberg (@business) March 4, 2020

Hier is dan weer niks aan de hand? Verwarrend allemaal:

Taiwan to 'have no problem' maintaining GDP growth of 2% this year https://t.co/A6hkDeDobJ pic.twitter.com/FFuihcNiJy — Reuters (@Reuters) March 4, 2020

Wacht even, dit is nieuw:

Wall Street is losing faith in oil demand as Goldman sees just the 4th contraction in 40 years https://t.co/IlsC2mfHEs — Bloomberg (@business) March 4, 2020

U gaat er gewoon niet over, meneer de president:

President Trump called for further rate cuts after the Federal Reserve slashed rates by half a percentage point. He claimed the rates are still ‘too high’ and said ‘I'd like to see our Fed lead instead of being led’ https://t.co/ULH3VdJJhB pic.twitter.com/m8xpNe4CT3 — Reuters (@Reuters) March 4, 2020

Intussen bij Super Tuesday:

Biden komt terug als topfavoriet en moet strijd aanbinden met Sanders: https://t.co/MHXjE8vJfU — NU.nl (@NUnl) March 4, 2020

Commerzbank denkt dat de ECB ook gaat verlagen, maar China vindt het even best zo:

China's central bank keeps short-term rates steady despite Fed easing https://t.co/pUYazuGfY4 pic.twitter.com/OsYIjZRrjy — Reuters (@Reuters) March 4, 2020

Tot slot:

Globally, about 3.4% of people who had confirmed cases of COVID-19 have died, while seasonal flu generally kills far fewer than 1% of those infected, the @WHO director-general told reporters #coronavirus https://t.co/qDwq29Qn3M pic.twitter.com/FzhM2tvqlV — Reuters (@Reuters) March 4, 2020

