TA: Rente naar historische dieptepunten

Beleggers zijn in obligaties gevlucht, waardoor de rentes sterk zijn gedaald. Nu grijpen ook centrale banken in.

Wereldwijd zijn de renteniveaus, mede door de coronacrisis en stagnerende economieën, fors gedaald. De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente noteert thans -0,50%, na een top rond -0,05% op 2 januari. Hiermee komt het laagste punt ooit rond -0,60% (bodem van augustus 2019) razendsnel dichterbij.

Historisch dieptepunt

De Amerikaanse 30-jaars rente is naar een historische dieptepunt rond 1,69% gekelderd. Begin dit jaar lag de rente nog op 2,43% en begin 2019 zelfs nog rond 3,10%.

In het spiegelbeeld van de dalende rentes zien we snel stijgende obligatiekoersen. Beleggers over de hele wereld zijn in obligaties gevlucht, vooral om te schuilen voor de economische gevolgen van de coronacrisis.

Renteverlagingen

Machthebbers staan klaar om in te grijpen. De groep industrielanden van de G7 heeft aangegeven op te treden om de economische impact van het virus te verzachten. Alom wordt ook verwacht dat centrale banken klaar staan met rentestappen.

Diverse centrale banken hebben al ingegrepen. De Australische centrale bank als eerste met een renteverlaging. Hierna heeft dinsdagmiddag de Amerikaanse centrale bank de rente met 0,5 procentpunt verlaagd.

Ook Europese, Engelse en Japanse centrale banken hebben aangegeven klaar te staan met maatregelen.

Vandaag bekijk ik dan ook de belangrijkste rentemarkten.

Nederlandse kapitaalmarktrente duikt omlaag

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente is hard gedaald. Daarbij is eerst de stijgende trend verlaten. Verder zijn de bodems van eind 2019 en begin januari gebroken. Deze signalen maken neerwaarts ruimte voor een diepere correctie (grafiek 1).

In eerste instantie kan de rente richting de steun van -0,60% (de bodem van augustus 2019) zakken. Na een doorbraak onder de deze steun van -0,60 wordt -0,80 het volgende neerwaartse koersdoel (grafiek 2).

De weerstand is gevormd op -0,05% (de top van 2 januari).

Grafiek 1: korte termijn Nederlandse kapitaalmarktrente

Grafiek 2: lange termijn Nederlandse kapitaalmarktrente



Amerikaanse rente is neerwaarts gedraaid

De dalende trend van de Amerikaanse 30-jaars kapitaalmarktrente is hervat met de doorbraak onder de bodems van september 2019 rond 1,95% (grafiek 3). De neerwaartse druk in de Amerikaanse rente is weer toegenomen.

Zolang de rente lagere toppen laat zien, blijft de dalende tendens aanwezig. Er ligt een eerste koersdoel rond 1,60% (grafiek 4). Enkel boven de weerstand van 2,43 (de top van 15 november 2019) klaart het beeld op voor de Amerikaanse 30-jaars rente.

Na een doorbraak onder de steun van 1,60 wordt 1,40 het volgende neerwaartse koersdoel.

Grafiek 3: Korte termijn Amerikaanse rente

Grafiek 4: lange termijn Amerikaanse rente