Covid-19 is veel besmettelijker dan SARS. Laatste nieuws: De Engelse regering houdt rekening met in een worst-case dat 80 % van de Engelsen besmet kunnen worden, NHS probeert tijd te kopen, om meer ziekenhuizen gereed te krijgen. Eerste bedrijven sturen hun werknemers naar huis.

Verwacht explosie over twee weken.



Italie heeft opnieuw vanochtend een aantal steden afgesloten.



Nederland registreert nauwelijks omdat ze potentieele patienten zich niet willen laten melden. Ze waren notabeneniet voorbereid op zoveel vragen, laat staan op veel patienten.



Zwitserland daarentegen heeft agenten de straat op gestuurd om het publiek te instrueren en is nu op grote schaal gaan testen.