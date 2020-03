In 2003 was het SARS-virus de grote kopzorg. Kunnen we leren van toen?

In de periode 2002-03 veroorzaakte SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 774 doden, waarvan het merendeel in China en Hongkong. Ook in Canada vielen een aantal slachtoffers nadat een oudere vrouw de ziekte meebracht van een uitstapje naar Hongkong.

Ook nu met het Corona-virus is er wegens de besmettelijkheid en het gevaar op een wereldwijde pandemie een grote ‘sense of urgency’. Er worden snel maatregelen getroffen, maar dat neemt niet weg dat het aantal besmetting én het dodental snel oploopt.

Drie categorieën problemen

Dat leidt ook deze keer voor economie en financiële markten tot nervositeit. Ruwweg zijn er drie categorieën angsten te onderscheiden. Ten eerste is er de maatschappijelijk onrust over het coronavirus. Vooral oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand zijn kwetsbaar.

Daarnaast zijn de drastische maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het virus zich niet verder verspreiden kan een reden tot zorg. Toerisme, vervoer, ligt aan banden en dat zorgt voor minder omzet bij bedrijven die daarvan afhankelijk zijn.

Een derde probleem is het stokken van de aanvoerlijnen van productielijnen. China is de afgelopen decennia ontwikkeld tot de productieschuur van de wereld. Veel halffabrikaten en onderdelen komen nu niet op tijd bij de assemblagelijnen elders in de wereld.

Het is interessant eens terug te blikken hoeveel schade SARS destijds aanrichtte, in 2003. Gezegd moet dat het aantal officiele doden door het Coronavirus nu al meer dan viermaal zo hoog is als destijds.

Afbeelding: impact van SARS op BBP diverse landen (bron: IATA)

De grafiek geeft aan dat de impact op het BBP van de betrokken landen zoals Hongkong behoorlijk was, maar op wereldniveau was ze evenwel gering. Kijken we naar de bedragen in absolute getallen, dan is dat niet te verwaarlozen, maar moet het ook niet overdreven worden.

SARS haalde destijds regelmatig het nieuws, wat ook het sentiment op de beurzen beïnvloedde. Maar ook hier bleef de impact op indexniveau beperkt, al is dat moeilijk te bepalen omdat meerdere belangrijke factoren speelden.

In 2002 kampten de Westerse markten met een heuse kredietcrisis (te hoge bedrijfsschulden) en de VS voerden geleidelijk de druk op Irak op, resulterend in de start van de Golfoorlog in maart 2003. Sindsdien - het bleek een korte oorlog - beleefden de beurzen een langdurige periode van stijgingen.

Moeilijk te zeggen dus, die impact van SARS op de beurzen in het algemeen. Echter: op individuele aandelen was die impact er wel degelijk. Aandelen uit de toerismesector (o.a. hotel- en luchtvaartaandelen) kregen rake klappen. In individuele gevallen zullen zich dus best wel grote koersschommelingen voordoen.

Les van toen

Maar laat u niet meeslepen door het sentiment in het geval dat de zaken nog verder verergeren. De markten hebben immers de neiging om te extrapoleren. Dat leidt vaak tot overdrijvingen, terwijl het probleem per definitie tijdelijk zal zijn.

‘Hoe tijdelijk’ maakt nu eenmaal onderdeel van de onzekerheid uit en de mogelijke omvang - zowel in tijd als in percentage - van de impact.

Vooruitzien is belangrijk

Daarom is het belangrijk om verder te kijken dan deze crisis. Een beurscorrectie brengt kwaliteitsaandelen dichterbij: zeker in deze door lage rentes aangedreven beurs. Ga op zoek naar deze betere aandelen die u op lange termijn van uw broodnodige rendement zullen voorzien.