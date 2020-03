Het was weer een gigantisch volatiele beursdag. Tussen de hoogste- en laagste dagkoers zit maar liefst 12 punten. Uiteindelijk sluit de AEX 1,5% in het groen. Het grote event van de dag is de onverwacht forse renteverlaging van de Fed met 0,5%-punt.

De markten reageerden in eerste instantie positief op het nieuws, omdat deze actie de groei van de Amerikaanse economie moet aanwakkeren. Daar komt bij dat banksparen in de VS nu ook vrijwel niets meer gaat opleveren. Allemaal redenen om in aandelen te stappen.

Daarna zakte de boel weer wat weg. Een renteverlaging gaat de uitbraak van het coronavirus immers niet stoppen. Misschien betekent deze actie van de Fed wel slecht nieuws, want blijkbaar schat Fed-voorzitter Jerome Powell de economische schade hoog in. Of het sentiment de komende dagen stand houdt, is dus de vraag.

Anderzijds daalt het aantal zieken in China gestaag. Gisteren kwamen er in het Aziatische land slechts 125 infecties bij, terwijl er steeds meer mensen beter worden. Hierdoor daalde wereldwijd het aantal zieken met 1.200 naar 39.000. Ter vergelijking: op het hoogtepunt van de uitbraak waren er bijna 59.000 mensen ziek.

Slecht nieuws financials

De renteverlaging betekent zeker slecht nieuws voor de financials. Het is geen verrassing dat ABN Amro (-3,8%) en ING (-1,0%) vandaag zwaar achterblijven ten opzichte van de AEX. Aegon (+0,4%) blijft nog enigszins overeind, maar is de laatste weken al bijna knock-out geslagen.

Binnen twee weken stortte de koers van de geplaagde verzekeraar met maar liefst 25% af. ING doet het helaas niet veel beter. Vanochtend maakte persbureau Bloomberg bekend dat er geruchten zijn over een mogelijke verkoop van de Italiaanse divisie.

De IEX-Beleggersdesk juicht zo'n beslissing toe, omdat de risico's in Turkije groot zijn en er in Europa nog voldoende kansen liggen om te groeien.

Technisch nadert ING overigens een belangrijk steunniveau.

ING heeft binnen de zijwaartse fase de lange termijn steun 8,30 bereikt. De kans is groot dat ING rond dit niveau in elk geval even op adem zal komen. Het is van belang dat deze steun op basis van het weekslot intact blijft om verdere verzwakking te voorkomen. pic.twitter.com/Y7nLN6qztF — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) March 3, 2020

Rentes

De Italiaanse tienjaarsrente maakt een gigantische duikvlucht van 18 basispunten. De Nederlandse yield (-0,51%) doet het met een min van drie basispunten aanmerkelijk rustiger aan. Het niveau is echter bizar laag.