Goed stuk weer, let in dit kader vooral op de nieuwe beloningsstructuur voor de CEO die op 13 maart a.s. bekend wordt gemaakt. Als daaruit blijkt dat toekomstige (papieren) waardestijgingen van (in 2019 eerst fors afgewaardeerd) OG meetellen voor zijn beloning is het motief van Storm duidelijk. Tegen de tijd dat dan blijkt dat de beurskoers niet evenredig stijgt met de papieren herwaardering is Storm al weer gevlogen met zijn bonussen in de achterzak en zitten de aandeelhouders wederom met de kat in de zak.