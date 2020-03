Mooi hoor al die stijgingen maar natuurlijk enkel gebasseerd op verwachte stimulans van de FED die hiermee zwaar onder druk wordt gezet en nu wel moet gaan leveren.



Dit laat perfect zien hoe de beurzen volledig los staan van de realiteit en alleen maar overeind gehouden worden door centrale banken. Dalingen mogen niet meer, gebeurt het toch grijpt de FED direct in, het is volledig gemanipuleerd.



Maar een centrale bank kan geen virusuitbraak of pandemie bestrijden, hoeveel geld ze ook bijdrukken. Het enige wat ze doen is de zeepbel blijven opblazen.