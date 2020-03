Tracker Tips: Beleggen in Chinees internet

ETF-aanbieder Kraneshares heeft een interessante ETF in zijn palet, waarbij men kan beleggen in Chinese internetbedrijven die diensten aanbieden vergelijkbaar met die van Google, Facebook, Twitter, eBay of Amazon.

De Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF (isincode: IE00BFXR7892) heeft een Nederlandse EBI en is derhalve verhandelbaar op Euronext Amsterdam. De tracker met beursticker KWEB is genoteerd in Amerikaanse dollars en de lopende kosten zijn 0,75% op jaarbasis.

KWEB

KWEB heeft blootstelling aan in China gevestigde bedrijven die actief zijn in internet of aan internet gerelateerde sectoren, die kunnen profiteren van de toenemende binnenlandse consumptie door de groeiende middenklasse van China.

Ruim 60% van de Chinese bevolking heeft vandaag de dag internettoegang, vergeleken met ongeveer 90% in de VS. Dit biedt potentieel voor substantiële verdere groei in de Chinese internetsector. Onderstaande tabel geeft meer inzicht in de vergelijkende statistieken.

Het moge duidelijk zijn dat deze ETF geschikt is voor de echte liefhebber met bijbehorend risicoprofiel. Vanaf de low medio augustus vorig jaar van $24,32 en een high van $33.62 medio januari dit jaar ligt de koers nu rond $31.

Top-10

De 10 relatief grootste gewichten in de mand zijn opeenvolgend:

Uit de tabel is te herleiden dat de aandelen in deze ETF een beursnotering hebben in zowel de Verenigde Staten als in Hongkong.

Kraneshares

ETF-aanbieder Kraneshares is grotendeels in handen van China International Capital Corporation (CICC) en heeft een hele reeks op China gerichte ETF’s in het assortiment. Naast deze internettracker hebben ze onder andere een healthcare-ETF, environment-ETF en twee obligatietrackers.

KWEB is echter voorlopig de enige ETF die beschikbaar is voor de Nederlandse belegger.