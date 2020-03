Corona-correctie een koopkans? Bijna helft beleggers denkt van wel

Ik vrees voor een hoop particuliere beleggers, dat ze in een bull trap stappen. Dit coronavirus is niet zelf de crisis, maar zet een economische crisis in gang, die er al lang aan zat te komen, na 10 jaar stijging op grotendeels gebakken lucht van de CB's. Covid is nog maar net in de westerse wereld binnengedrongen en aangezien de overheden niet kunnen optreden zoals China deed, kan dit nog wel eens een grotere explosie van ziekengevallen geven dan in tot op heden in China en Korea. Daarbij is het westen volledig afhankelijk van China en Korea. De echte klappen moeten nog komen.