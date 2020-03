Corona-correctie een koopkans? Bijna helft beleggers denkt van wel

48% van de respondenten ziet de corona-correctie als een koopkans, zo blijkt uit de IEX Bull / Bear Enquête. 30% bleef stil zitten terwijl ze geschoren werden, terwijl de overige 22% in ieder geval een deel van zijn beleggingen verkocht.

Het bezoek aan onze website was afgelopen week uiteraard erg hoog. Dit was ook te merken aan het aantal beleggers dat meedeed aan de enquête: 575. Hartelijk dank daarvoor.

Sentiment nu slecht, lange termijn beter

Het mag geen verrassing heten dat het sentiment ten opzichte van de aandelenmarkten op dit moment tot het vriespunt gedaald is. 45% is pessimistisch of zeer pessimistisch. Dit was in februari nog 31%.

Toch kijken de respondenten na deze correctie weer positief vooruit: bijna 37% voorziet voor de komende maand een stijging van de AEX van 2% of meer. Dit was in februari nog 30,8%. Het beeld voor de komende zes maanden ziet er ook rooskleuriger uit: 57% verwacht een stijging van 3% of meer voor de AEX (dit was 46%).

Bull / Bear Indicator duikt onder de 50

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is verder gedaald naar 48,9, vanaf 50,5 in februari (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Dat is het laagste niveau sinds juni 2019.

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor maart is als volgt (tussen haakjes de score van februari):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 5,6% (was 7,7%)

Optimistisch: 23,5% (was 31,9%)

Neutraal: 29% (was 27,9%)

Pessimistisch: 27,6% (was 20,8%)

Zeer pessimistisch: 14,3% (was 11,7%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 5,4% (was 7,4%)

Optimistisch: 22,3% (was 30,8%)

Neutraal: 27,1% (was 30,4%)

Pessimistisch: 29,9% (was 21,4%)

Zeer pessimistisch: 15,3% (was 10%)

AEX komende maand

Omhoog: 36,9% (was 30,8%)

Neutraal: 19,8% (was 35,9%)

Omlaag: 43,3% (was 33,3%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 57,2% (was 46,2%)

Neutraal: 21,9% (was 28,2%)

Omlaag: 20,9% (was 25,6%)

Extra vraag

Wij waren benieuwd hoe u omgaat met de paniek rondom het coronavirus en voegden daarom de volgende vraag toe:

Neemt u maatregelen vanwege het coronavirus?

Het grootste gedeelte (48%) van de respondenten is optimistisch ingesteld en ziet de huidige correctie als een mooi koopmoment. 30% verroert geen vin en de overige 22% heeft in ieder geval een deel van de beleggingen van de hand gedaan.

A. Ja, ik heb (een deel van) mijn beleggingen verkocht 22% B. Ik doe helemaal niets 30% C. Dit is juist een mooie kans, ik koop bij 48%

Aandelenkeuzes maart

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand? Galapagos en ASML gooien weer hoge ogen bij de toppers. Ten opzichte van vorige maand hebben Unilever en ING plaatsgemaakt voor Shell en Adyen.

Het minste vertrouwen hebben de responenten in ArcelorMittal, zo blijkt uit het flopperslijstje. Net als vorige maand zitten ook ABN Amro en KPN in het verdomhoekje. Randstad heeft de plek ingenomen van WoltersKluwer.