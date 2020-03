BeursVandaag: It's the volatility, dummy!

Hoe kan het toch bestaan dat de beurzen alleen al op de hoop dat de centrale banken gaan helpen stijgen. Feit dat je denkt dat die hulp nodig is geeft toch al weer hoe de economie ervoor staat? China draait niet iets minder, maar komt met gierende banden tot stilstand! Dat is wel onze toeleverancier, waar we ons de laatste jaren zo afhankelijk van gemaakt hebben.