BeursVandaag: It's the volatility, dummy!

Wat een markt! Bounce na de messcherpe daling, de Dow Jones liet gisteren met +5,1% zelfs de op tien na beste dag sinds de oorlog zien.

De laatste scores op Bloomberg, het aantal gevallen buiten China loopt nog steeds op. Het aantal doden helaas ook. Zolang de epidemie wereldwijd uitbreidt, niet duidelijk is hoe groot de economische schade en impact op omzetten en winsten is, tasten de beurzen in het duister en is er wellicht grote volatiliteit mogelijk.

Wel staan álle overheden en centrale banken klaar om met extra zakken en blikken geld... U kent ze intussen. Op de networks valt dan ook weer de term stimulus hopes.

#Coronavirus updates

-Global cases top 90,000, death toll at 3,123

-Indonesia plans more flight bans

-Australia’s RBA cuts rates to fight virus fallout

-U.S. state Georgia reports first casehttps://t.co/GVZIYFmxDF — Bloomberg (@business) March 3, 2020

Hier een voorbeeld hier van. Ons CPB waarschuwt ook, maar kan dat nog niet cijfermatig onderbouwen:

Impact coronavirus op economie zeer onzeker, onderliggend gestage groei van Nederlandse #economie met 1,4% in 2020 en 1,6% in 2021. Gegeven het #buitenlandbeeld is dat relatief goed. Meer info: https://t.co/cvgBjugjUi pic.twitter.com/PAvdgwkdRD — Centraal Planbureau (@CPBnl) March 3, 2020

De scores spreken voor zich, wat een volatiele markt. Een procentje hier en daar is zo gewonnen, geronnen en weer terug. Voorlopig is de bodem in de AEX, die morgen trouwens 37 jaar wordt, 530,14. Risk-on nu, want de Amerikaanse rente stijgt vier basispunten (van een all time low) en de Duitse eentje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en Air France-KLM, ook dat nog en wat pijnlijk... Het fonds is nog maar €2,7 miljard waard. Besi komt er dan weer in. En ja hoor, HAL. Wie anders. Dat belegt op langste termijn, kijkt over waan van de dag heen en ziet blijkbaar korting bij SBM Offshore:

07:50 HAL vergroot belang in SBM Offshore

07:36 Renteverlaging Australië om impact coronavirus

07:17 Nikkei sluit lager in hogere regio

02 mrt Lagarde: ECB staat klaar om economie te ondersteunen

02 mrt Air France-KLM verdwijnt uit Stoxx Europe 600

02 mrt Wall Street toont krachtig herstel

02 mrt 'Voorganger Ralph Hamers bij UBS maakt overstap naar Swiss Re'

02 mrt 'Weerstand tegen plannen voor bankensector bij ECB'

02 mrt Gilead telt miljarden neer voor maker kankermedicijn

02 mrt Amerikaanse beurzen stevig in de plus

02 mrt Apple wil voor miljoenen schikken in zaak iPhones

Analistenadvies luidt als volgt:

Air Frane-KLM: naar €11 van €12,75 - HSBC

De AFM meldt deze shorts en hier worden ook overuren gedraaid, zeg:

De agenda:

11:00 EU werkloosheidspercentage jan 7,4%

En dan nog even dit

Nog even over gisteren, uniek dagje Wall Street en vooral ook voor wie denkt dat vroeger alles beter en vooral minder volatiel was:

In the last 80 years, there were only 10 days in which the Dow was up more than today...

Oct 20 & 21 in 1987

Jul 24 & 29 in 2002

Oct 10 & 28 in 2008

Nov 13 & 21 in 2008

Mar 10 & 23 in 2009 https://t.co/pnx6dV8oBR — Charlie Bilello (@charliebilello) March 2, 2020

Laat de economie toch gewoon... uitzieken?

Exclusive: G7 draft statement on coronavirus response does not detail fiscal, monetary steps - source https://t.co/WYR5LjY41o pic.twitter.com/gVDuxGW15r — Reuters (@Reuters) March 3, 2020

Ook de ECB:

Top central banks appear primed to act to combat coronavirus risk https://t.co/G2u4iiY3Dp pic.twitter.com/ogeXcFJnoJ — Reuters (@Reuters) March 3, 2020

Ook dat nog:

The coronavirus and demand concerns are plaguing the oil market, stealing valuable time from companies preparing for the big transition away from fossil fuels. @TheRealLSL https://t.co/sjvY2dUTHw pic.twitter.com/LpLf5Dr2FT — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) March 2, 2020

Wat gaat hem dat nou aan, nou ja hij is Elon Musk:

Musk tweets support for Dorsey remaining as Twitter CEO https://t.co/j0ZjIHMRQL pic.twitter.com/BY8XBuWQpy — Reuters (@Reuters) March 3, 2020

Gewoon nog een beursgang, niet afgelast, dan dan doe je dus het niet voor snelle koerswinst en alleen daarom al zou u het aandeel bijna zo kopen :-)

GFL raises $1.4 billion in IPO amid volatile markets https://t.co/kNXCV7NFA9 pic.twitter.com/TJMkCr3hsh — Reuters (@Reuters) March 3, 2020

Er is ook nog business die nergens last van lijkt te hebben:

Amazon’s Prime Now and Amazon Fresh delivery services have been overwhelmed by demand and deliveries may be delayed https://t.co/iN4tvKeZ8h — Bloomberg (@business) March 3, 2020

Bodemprijzen:

$13 to fly across China as airlines offer "cabbage prices" https://t.co/IGZW1Qm8am — Bloomberg (@business) March 3, 2020

De inkoopmanagersindices over februari gisteren waren best aardig. Dat gaan ze in maart niet zijn...

The impact of the coronavirus on China's exports was so big, it broke our trade tracker model. The PMI sub-gauge of exports for February is literally off the charts.https://t.co/hmLeNhuxg8 by @mljamrisko, @ChloeWhiteaker & @cedricsam pic.twitter.com/1VE1dYRylA — Tracy Alloway (@tracyalloway) March 3, 2020

