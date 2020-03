Experts verwachten licht herstel

Na het bloedbad op de beurzen als gevolg van het coronavirus lijken experts iets minder somber gestemd dan vorige maand. 45% is optimistisch over de komende beursmaand; dubbel zoveel als in februari. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van Corné van Zeijl van Actiam.

Vorige maand waren de geraadpleegde experts nog erg pessimistisch. Slechts 22% verwachtte dat de beurs in februari zou stijgen en bijna 57% ging uit van een daling. Alom werd gevreesd dat het coronavirus nog meer impact op de beurzen zou gaan hebben.

De experts hadden het goed gezien. De AEX-index is in februari met maar liefst 8,5% gezakt. Daarmee belandt februari 2020 voor de AEX in de top-25 van slechtste beursmaanden ooit. Dit soort afstraffingen is redelijk zeldzaam, stelt Van Zeijl. In de afgelopen tien jaar heeft de beurs slechts tweemaal eerder vergelijkbaar sterke dalingen laten zien.

Sentiment voor maart is licht verbeterd

Hoewel de zorgen om de impact van het coronavirus op de economische groei het beurssentiment voorlopig nog wel zullen blijven domineren, stelt 45% van de 49 deelnemende beleggingsexperts herstel in het vooruitzicht.

... maar niet voor langere termijn

Maar één zwaluw maakt nog geen zomer, waarschuwt Van Zeijl. Bij de zesmaands verwachtingen zijn de experts nog niet gerust op het koersverloop. Het sentiment blijft (licht) somber:

32,7% is optimistisch

28,6% is neutraal

38,8% is pessimistisch

Saldo: -6,1%

"Blijkbaar is het vertrouwen dat het op de langere termijn allemaal goed komt, niet stevig", concludeert hij. Volgens Van Zeijl zien beleggers mogelijk een parallel met het verloop van de Spaanse griep, honderd jaar geleden. "Daar kwam de grote klap pas in het najaar van 1918, na de initiële uitbraak in het voorjaar."

Is effect coronavirus voldoende in de koersen verwerkt?

De speciale vraag van de beursenquête ging wederom over de effecten van het coronavirus. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien de epidemie het nieuws blijft domineren.

Het dilemma waar elke belegger mee worstelt is: zijn de effecten van het coronavirus voldoende in de koersen verwerkt?

In de antwoorden is een duidelijke verschuiving te zien. Vorige maand vreesde nog 59% van de experts dat dit niet het geval was. Dit cijfer is inmiddels gedaald naar 39%. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat het coronavirus nu wel genoeg in de koersen is verdisconteerd. Een minderheid vindt de afstraffing overdreven.





Aandelenkeuzes februari

De performance van de gekozen topaandelen was afgelopen maand wat minder goed. Alle getipte fondsen eindigden in het rood. Vooral de keuze van Aegon bij de toppers pakte negatief uit.

Bij de floppers deden ASML en ArcelorMittal het juist relatief goed. Een bijzondere combinatie, vindt Van Zeijl. "Als er somberheid is over de economie, is ArcelorMittal meestal de gebeten hond. Dit keer niet."

Randstad en Vopak zagen wel hun koersen met dubbele cijfers dalen.

Per saldo gingen de koersen van de meest getipte aandelen met 8,5% omlaag, terwijl de floppers 6,8% moesten prijsgeven.

Toppers februari Rendement Floppers februari Rendement Unilever -9,6% ASML -2,4% Ahold-Delhaize -4,6% Randstad -10,1% Galapagos -7,3% ArcelorMittal -3,9% Aegon -16,3% Vopak -10,8% Saldo -8,5% Saldo -6,8%

Aandelenkeuzes maart

De keuzes deze maand zijn zeer gemêleerd. Bij Shell is de perceptie dat de koers te fors is afgestraft. Bij de floppers worden er geen duidelijke keuzes gemaakt. Alleen ArcelorMittal staat hier fier bovenaan.

Toppers maart Saldo* Floppers maart Saldo Galapagos 11 ArcelorMittal -7 Royal Dutch Shell 4 Randstad -3 Ahold 2 Unilever -2 DSM 2 Aegon -2 RELX -2 IMCD -2 Heineken -2

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.