Een van de redenen waarom we zo hard en zo fel zijn afgekomen - een waar vallend mes - is denk ik dat de markten even geen cijfers hadden. Zie bijvoorbeeld die niet-gekwantificeerde omzet- en winstwaarschuwing van Philips van vorige week. In zo'n geval hebben beurzen de naam dat ze dan meteen het ergste, of juist beste inprijzen.

Het is de bekende waan van de dag-overdrijving, waar de markten toch ook wel een tikje berucht om zijn. Intussen druppelen er cijfers en data binnen en worden mensen creatief. Mooie exercitie dit. Of het uitkomt is vers twee, maar er zijn in ieder geval weer scenario's te maken.