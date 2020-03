NieuwsNa zeven dagen op rij dalen is er hoop voor de AEX vandaag.

De focus verschuift misschien van China naar andere landen - vooral Korea - maar het is weer en al coronavirus wat de klok slaat op de networks. Verder zijn er overwegend slechte, maar beter dan verwachte inkoopmanagers in Azië, flirt de VS rente met 1% en wordt er over een Amerikaanse renteverlaging gesproken.

Verder haasten overal de (monetaire) autoriteiten zich door steunmaatregelen te beloven, of al mee voor de dag te komen. Het heet dat de markten hier hoger op staan. Kan ook gewoon een bounce zijn na al dat gedaal.

#Coronavirus latest:

-Global death toll over 3,000

-Indonesia reports first two virus cases

-Trump to meet pharma executives

-New York city reports first case

-South Korea cases climb past 4,200https://t.co/IxAdOFiJnt — Bloomberg (@business) March 2, 2020

Vanochtend Europa en vanmiddag de VS, in Azië zijn de inkoopmanagersindices over februari al door. Het is dé date van vandaag en meteen de hele week. China en Korea dus, maar het heet allemaal mee te vallen, waardoor de koersen mede hoger staan.

China 40,3

Japan: 47,8

India 54,6

Korea: 44,4

Taiwan 49,9

Australië 50,2

Kijk aan die koersen, er is echt even lucht. Met de huidige torenhoge volatiliteit kan alles ook zo weer anders zijn, dat wel. Olie leeft nog en goud beweegt tegenwoordig met aandelen mee, lijkt het wel. De dollar zakt op die rentegeruchten, de Duitse rente stijgt een basispuntje en de Amerikaanse zakt er een.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag, de familie Wessels heeft 94,9% van de aandelen VolkerWessels en doet het bod gestand:

07:50 'Activistische investeerder wil af van Twitter-baas'

07:20 Reggeborgh doet bod op VolkerWessels gestand

07:16 Beurzen Azië veren op na koersdreun

01 mrt Internetprovider XS4ALL definitief overgeheveld naar KPN

01 mrt Run op zeep en handgel noopt onlinewinkels tot ingrijpen

01 mrt Virusnieuws blijft beleggers bezighouden

01 mrt American Airlines schort vluchten naar Milaan op

01 mrt Poetin kan leven met huidige olieprijzen

01 mrt Emirates vraagt personeel vrij te nemen door afname vliegverkeer

28 feb Envipco schrijft rode cijfers om Schotse plannen

28 feb Wall Street weer onderuit door coronavrees

28 feb Fed zal 'gepast' reageren op coronavirus

28 feb Lufthansa snijdt in vluchtschema vanwege coronavirus

28 feb Verliezen houden aan op Wall Street

28 feb Reggeborgh vergroot belang in VolkerWessels

28 feb DGB stelt publicatie jaarcijfers uit

28 feb Air France-KLM vliegt mogelijk langer niet op China

Analistenadvies luidt asl volgt met een downgrade voor Randstad:

Adyen: naar €690 van €600 - Deutsche Bank

Randstad: naar under perform van out perform en naar €44 van €50 - Credit Suisse

Altice: naar €4 van €4,15 - Barclays

De AFM meldt deze shorts en lieve help het zijn er nogal wat met minder AMG's en meer Fugro's:

De agenda kent ex-dividend Aperam en inkoopmanagersindices:

02:45 China Caixin manufacturing PMI feb 40,3 (45,7 verwacht)

09:00 Aperam notering €0,44 ex-dividend

09:00 Nederland manufacturing PMI feb

09:45 Italië manufacturing PMI feb 49,2

09:50 Frankrijk manufacturing PMI feb 49,7

09:55 Duitsland manufacturing PMI feb 47,8

10:00 EU manufacturing PMI feb 49,1

10:30 VK manufacturing PMI feb 51,8

16:00 VS ISM Manufacturing Index feb 50,2

16:00 VS bouwuitgaven jan 0,7% MoM

Dit is nou een vlucht in veilig:

Implied yield on U.S. 10-Year treasury futures trading below 1% for first time https://t.co/EupCXm0Hw3 pic.twitter.com/UejOpqsa97 — Reuters (@Reuters) March 2, 2020

Opvallend inderdaad:

Gold fails to shine again, putting haven reputation on the line https://t.co/rtR9cxdqIs — Bloomberg Markets (@markets) March 2, 2020

Er zijn meer commodities... olie dus:

Oil consumption may not grow at all in 2020 https://t.co/svJ8uCjYUg — Bloomberg Markets (@markets) March 2, 2020

Nog een fintech:

ICYMI: London-based Revolut has raised $500 million in a fresh funding round, giving it a valuation of $5.5 billion, making it one of the most valuable names in financial technology https://t.co/Z2mzaFKSwH pic.twitter.com/fW2fkeMeUQ — Reuters (@Reuters) March 2, 2020

Wie hebben we daar:

Activist investor Elliot Management wants to remove the CEO of Twitter as it underperforms peers. Twitter has opportunity better navigated with fresh eyes, and Dorsey could benefit from having fewer jobs, too. @GinaChon https://t.co/cyXdVvkpmg pic.twitter.com/RRpYAvonA0 — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) March 2, 2020

Daar was niet op gerekend:

Goldman Sachs sees Fed cutting soon, perhaps before March 17-18 meeting https://t.co/r9affF4myV pic.twitter.com/DNNXkniWDF — Reuters (@Reuters) March 2, 2020

Spannend of de bull market komende week elf kaarsjes uit blaast:

Valuation charts are all over the map and that’s a problem for stocks https://t.co/84OC1aohup — Bloomberg Markets (@markets) March 2, 2020

Nog eentje dan:

?? This was the worst week for stocks since the 2008 financial crisis https://t.co/IkhHMzNtyk — CNBC (@CNBC) February 28, 2020

