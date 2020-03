TA: Eerste koopmoment nadert

Nu de AEX de 12-jarige uptrend is genaderd, komt een eerste koopkans naderbij. Ook de VIX signaleert, met het hoogste punt sinds 2009, bodemvorming.

Instappen?

'Kan ik al instappen?' is de vraag die thans bij elke belegger op de lippen brandt, of zou moeten branden. Op basis van de technische indicatoren lijkt een eerste koopmoment, in elk geval voor langetermijnbeleggers, naderbij te komen.

Op dit moment heeft u als langetermijnbelegger bijna 15% korting op de koersen van 2 weken geleden. Wellicht zou het verstandig zijn om gefaseerd in te stappen of bij te kopen. Dus mondjesmaat wat stukken uit de markt nemen.

Ook deze week zullen de economische gevolgen van het nieuwe coronavirus het sentiment op de aandelenbeurzen beheersen. In de recente 2 weken hebben vrijwel alle aandelenmarkten het grootste weekverlies sinds 2008 geleden.

Op basis van de slotkoers van afgelopen vrijdag heeft de Nederlandse beurs, sinds het hoogtepunt rond 632,12 (gevormd op 17 februari) bijna 15% in waarde verloren.

Het coronavirus duikt wereldwijd op steeds meer plekken op, nu ook met meerdere besmettingen in Nederland. Grootschalige bedrijfssluitingen, massa-quarantaines en fors minder toerisme kunnen de wereldeconomie aanzienlijke schade toebrengen.

De Europese Centrale Bank ziet nog geen reden om maatregelen te nemen naar aanleiding van de virusuitbraak, maar houdt de situatie wel nauwgezet in de gaten.

De 2 belangrijkste technische indicatoren die de nabijheid van een koopmoment aangeven zijn:

De AEX is op de onderkant van het meerjarige stijgende trendkanaal aanbeland. De VIX heeft het hoogste punt sinds 2008 bereikt

Wordt de bel voor de eerste ronde geluid?

1. AEX op onderkant stijgend trendkanaal

De AEX is de onderkant van het meerjarige stijgende trendkanaal genaderd. De start van dit AEX-trendkanaal is van begin 2009. Vanaf het huidige niveau is het risico naar de onderkant van dit trendkanaal beperkt tot een kleine 8%. De ruimte tot aan de bovenkant van dit trendkanaal bedraagt ruim 35%.

Dit biedt een prima risk/rewardratio van 8,5. Wellicht wordt het verstandig om binnekort gefaseerd in te stappen of bij te kopen.





2. VIX op hoogste punt sinds 2008

De Nederlandse VIX-index is op het hoogste punt sinds 2008 aanbeland. Deze extreem hoge stand van onze vaderlandse paniekbarometer duidt op een zeer hoge mate van onrust. Tegelijkertijd vallen dergelijke extreem hoge waardes van de VIX in het verleden altijd samen met belangrijke bodems in de Nederlandse aandelenbeurs.

De volgende koopsignalen zijn op onderstaande grafiek gemarkeerd met de verticale blauwe lijnen:

In 2016 bij signaal 1 viel de hoge stand van de VIX twee weken voor de AEX-bodems rond 409 (van juni 2016)

In 2018 bij signaal 2 viel de top van de VIX samen met de AEX-bodems rond 516 in maart 2018

Bij signaal 3, eveneens in 2018, werd de hoge top van de VIX enkele weken voor de AEX-bodems gevormd, die op 18 december 2018 rond 472 lagen

In 2019 bij signaal 4 bereikte de VIX de hoge stand, circa een week voor de AEX-bodem rond 529,72 van 4 maart 2019

Bij signaal 5 vormde de VIX nogmaals een hoge top, die nu samenviel met de AEX-bodem rond 528,68 op 12 augustus 2019

Bij signaal 6 in 2020 heeft de VIX nog geen definitieve top gevormd. Op vrijdag 28 februari 2020 heeft de VIX wel de hoogste stand sinds 2008 aangetikt. Ook de AEX heeft nog geen definitieve bodem gevormd. De AEX is op vrijdag 28 februari 2020 fors lager gesloten, met een verlies van -3,67% op 539,38 punten. Laagste punt van die dag lag rond 531,18, iets boven de dieptepunten van maart 2019 (529,72) en van augustus 2019 (528,68).

De grafiek hieronder toont de AEX (bovenste helft) en de Nederlandse VIX (onderste helft). De verticale blauwe lijnen, genummerd 1 t/m 6, geven aan hoe enkele koopmomenten op de aandelenmarkt, vrijwel samenvallen met extreem hoge pieken op de VIX-indicator. Soms vallen de VIX-toppen exact samen met de betreffende bodems in de markt, soms liggen deze er enkele weken voor.