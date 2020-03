De Amerikanen hebben het virus totaal onderschat. Dat kon je al zien na de eerste week in China toen de koersen gewoon stegen. Een soort gevoel van onaantastbaarheid, aangevoerd door een bagatelliserende Trump. Ik ben blij dat ik in het nuchtere Nederland woon, waar alles scherp in de gaten gehouden wordt, alles up to date is en er niet overdreven gereageerd wordt. Maar als belegger hebben we te maken met een aantal pruts landen die het (letterlijk) verzieken.