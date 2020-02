Blackrock vreest vroegtijdig einde cyclus

De productielijnen bij Heineken en Unilever liepen vandaag nog op dezelfde snelheid. En bij Unilever kijkt men naar sneller, want er is sprake van lichte paniekaankopen. (Neem er maar 3 want straks is de palmolie op etc. Janet Publiek) (Nou doe mij maar een kratje i.p.v. een Six Pack; Jan Publiek)