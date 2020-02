Tijdens de banken crisis ging Galapagos destijds ook even hard omlaag. Onno kocht toen zelf ook aardig bij, reden voor mij om ook mijn eerste investering te doen in Galapagos (ergens rond de 3 euro). Daarna herstelde de koers al weer snel toen iedereen zich realiseerde dat Galapagos geen last had van de bankencrisis.

Met de eerste berichten van het Corona virus toch maar even aan de zijlijn gaan staan, terwijl de koers net als de rest van de beurs boven boven wonder gewoon door bleef stijgen. Vandaag gelukkig wel weer goedkoper terug kunnen kopen want ik voelde me er niet lekker bij ze bijna niet meer te bezitten, en gelijk een aantal langlopende out of the money puts geschreven. De bizarre hoeveelheid cash die ze hebben zal sowieso voor een mooi vangnet zorgen. Dit jaar weer een enorme hoeveelheid resultaten van diverse onderzoeken en eindelijk de eerste omzet vanaf de zomer. Goede kans dat Gilead deze crash ook aangrijpt om het belang nog verder uit te breiden.