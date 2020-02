Slot: Nog nooit meegemaakt!

Het is een week geworden die ik niet snel zal vergeten. Lange tijd negeerde de beurs het coronavirus, maar ineens slaat de paniek toe. De AEX sluit uiteindelijk 12,6% lager.

Eerlijk gezegd dan ik mij niet herinneren dat ik met mijn beleggingsportefeuille zo hard omlaag ben gegaan in één week. Maar goed, het is nooit verkeerd om even te voelen dat beleggen daadwerkelijk risico's met zich mee brengen.

Mijn portefeuille is breed gespreid, maar er zit ook Galapagos (-24,9%) en Aalberts (-19,1%) in. Dat hakt erin hoor. Met name van die eerste zag ik het niet aankomen. Helemaal, omdat de business van Galapagos niet of nauwelijks geraakt wordt door de uitbraak van het coronavirus.

Alles omlaag

Maar op dit moment maakt het even niet uit wat het bedrijf doet. Alles wordt in de kliko gegooid. Deze week bewijst maar weer dat het marketingpraatje van diverse long/short fondsen niet op gaat.

Het klinkt heel leuk hoor: "wij kiezen de beste aandelen, want die blijven gedurende een forse beurscorrectie beter liggen dan de zwakke fondsen. Wij gaan dus long in de goede aandelen en shorten de zwakke broeders".

U ziet nu dat ook sterke namen zoals Unilever (-11,7%) en Royal Dutch Shell (-14,6%) een pak rammel krijgen. Zo gaat dat als er paniek is op de markt. Het is simpelweg zaak om hier niet in mee te gaan en rustig te blijven zitten.

Trots op onze IEX-Premiumleden

Onze Premiumleden hebben het begrepen, want afgelopen week zijn er per saldo dertig abonnees bijgekomen. Daar hadden we eerlijk gezegd geen rekening mee gehouden, want op het moment dat de beleggingen keihard dalen, is het nemen van een beleggingsabonnement niet het eerste wat in mijn hoofd opkomt.

Het bewijst dat onze Premiumleden verder kijken dan alleen de waan van de dag en daar ben ik eigenlijk wel trots op. Het zijn immers de dividend die zorgen voor het rendement en niet de behaalde koerswinst. Dat blijkt uit de onderstaande grafiek.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sinds de top van de internetbubbel koerst de AEX-prijsindex zo'n 20% lager, terwijl de herbeleggingsindex 65% is opgelopen.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier maken niet voor het eerst deze week een duikvlucht. Met name de Amerikaanse rente vliegt omlaag. Veertien basispunten eraf is bizar.

De lijstjes

AEX deze week: -12,3%

AEX deze maand: -8,6%

AEX dit jaar: -10,8%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: -10,1%

Drama

De AEX (-12,6%) maakt zijn naam als defensieve index helaas niet waar. Dit is allemaal het gevolg van de heftige daling van Royal Dutch Shell en ASML. Wat ook opvalt, is dat goud (-3,2%) terrein moet prijsgeven. Dat valt me van het edelmetaal tegen.

Wat me echt verbaast, is #goud. Data daalt, nota bene terwijl ook dollar verzwakt pic.twitter.com/AbGzzYGrAo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 28, 2020

Verder valt op dat de Nasdaq (-12,1%) beter is blijven liggen dan de S&P500 (-11,9%) en Dow Jones (-12,6%). Dat is vrij ongebruikelijk. In een stijgende markt speert de technologie-index er vrijwel altijd vandoor.

AEX

Alle hoofdfondsen eindigen deze week in het rood. Wolters Kluwer (-5,2%) houdt de schade nog het meest beperkt. De dataleverancier kwam langs met beter dan verwachte resultaten. Aalberts (-19,1%) daarentegen niet.

Het bedrijf heeft nu toch echt last van de problemen in de Duitse industrie. In de tweede jaarhelft kromp Aalberts zelfs organisch. ABN Amro (-16,1%) krijgt nog een stevige tik na. Het dividend van de Nederlandse grootbank bedraagt inmiddels 10,4%.

AMX

Flow Traders (+7,9%) is het enige aandeel dat deze week in het groen eindigt. Dat is niet zo vreemd, want het handelshuis profiteert van de fors opgelopen volatiliteit. Hierdoor stijgt de spread tussen de bied- en laatkoers bij derivaten zoals turbo's en opties.

Aangezien Flow Traders altijd aan de goede kant van de spread zit, betekent dit extra geld in het laatje. Fugro (-29,3%) stort helaas helemaal af. De uitgifte van een obligatie ter waarde van €500 miljoen gaat niet door. Waarschijnlijk ligt de rente hoger dan dat Fugro wil betalen.

ASCX

Ordina (-7,0%) houdt opvallend goed stand. Meestal worden de aandelen met de meeste koerswinst in zo'n week als deze direct gedumpt. Ook Alfen (-6,5%) doet het niet slecht hoor.

Pharming (-17,9%) lijkt daarentegen niemand meer te willen hebben. Wat een afstort zeg. Eerlijk gezegd heb ik daar geen fundamentele onderbouwing voor. Het is helaas niet anders.

Ondanks deze rampzalige beursweek, wil ik u toch bedanken voor uw bezoek en reacties. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.