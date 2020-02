Iedereen heeft gelijk, vooraf.

Achteraf...

Ik heb best wat verkocht, gisteren, ook omdat ik 100% in aandelen zat, en geen cash meer over... Dat is een leer moment. Volgens AJ ben ik dus niet goed bezig en zal nooit wat verdienen op de beurs. Nou dat kan ik niet zeggen, ik zou zelfs zeggen, ging best goed. En de verkoop geeft een goed gevoel, zeker na vandaag. En ik zie het volgende week ook nog niet explosief de andere kant op gaan.

Volgens de eerdere columns hadden we al bij 500-550 een forse correctie mogen verwachten, is niet gebeurd. Dus wie het weet..