AEX: Welcome to the Jungle

Lieve mensen sinds 2018 waarschuw ik dat de aandelen beurzen zeepbellen zijn geworden en abdoluut niet meer de echte economie vertegenwoordigen.Ik heb een paar weken geleden nog gewaarschuwd dat de echte waardering an de Aex mbt tot de echte economie een stand is van rond de 400 punten. Met de grote invloed op de economie van China en de rest van de wereld stel ik dat nu bij naar de echte stand van de Aex index van rond de 300 punten.Daarnaast zitten we ook nog eens met de extrme hoeveelheid geleend geld van de multinationals en banken die beurs genoteerd zijn en dit geld gebruikt hebben voor hun buyback programma's. Hun rendementen op de beurzen zijn aan het verdampen maar de schulden blijven staan waardoor de solvabiliteit van deze beurs genoteerde bedrijven in zwaar weer komen en ik verwacht ieder moment dat veel beurs genoteerde banken en multinationals gaan omavllen.Hierdoor zullen de beurzen echt giga klappen krijgen en kan de Aex index zelf terug vallen naar 100 punten.Tevens liegen de politici in China over het aantla bemettingen. We zien nu al hoe snel het zich verspreid in de rest van de wereld. Ik denk dat het aantal besmettingen in China miljoenen mensen bedragen en willicht al tienduizenden doden.Eigenlijk vindt ik dat de wereld China aansprakelijk moet stellen voor alle doden en zelfs verliezen in de rest van de wereld.Turkije:Turkije heeft al een artikel 4 aangevraagd en de Nato en Turkije hebben al een vergardering gehad inzake de 55 militaire doden door de Russiche lucht macht. Ik heb een aantal Russiche websites gekeken en in fiete lacht Rusland Turkije en Nato frontaal uit. Rusland is van mening dat Nato een papieren tijger is die alleen resoluties kan aannemen maar absoluut geen militaire conflict met Rusland wil.Daarin tegen is Rusland wel van mening dat zijn een nucleaire oorlog met de VS wel degelijk mogelijk houden en er zelfs rekening mee houden dat dit werekelijk gaat gebeuren zie link.Al met al GOUD en Cash zijn nu troef en aandelen beurzen moeten gemeden worden als de pest.