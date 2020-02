AEX: Welcome to the Jungle

(IEX/AJK) Eerlijk zeggen, waar voelde of voelt u zich meer bij thuis:

Bij een almaar stijgende, maar vooral steeds duurder worden aandelenmarkt

Bij ouderwetse sell-off. Meer dan ouderwets zelfs, want zo hard als deze ging het zelden

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel een opluchting vind dat de beurs ook nog hard en rücksichtslos kan dalen. Zoals het heurt, want vertrouwen komt te voet en gaat te paard, leerden we ooit. De laatste sell-off van ongeveer -20% eind 2018 was juist een sluipdaling. De stijging daarna ging sneller. Zelden vertoond.

Nee, ik vind dalen ook niet leuk, maar ik maak me op langere termijn totaal geen zorgen over de beurs. Dat coronavirus is echter een groot risico op een pandemie, hoewel dat wil niet zeggen dat het ook gebeurt, die op korte termijn voor een meer dan verloren jaar voor bedrijven, economie en ook beurs kan zorgen.

Fundamenteel is er echter niets mis met die economie en bedrijven (zo mean & lean als wat) en wereldwijd staat er een enorme bak cash klaar die rendement zoekt. Reken er ook maar op dat bij bedrijven zelf, grote beleggers en private equity er nu dossiers worden afgestoft of er nog ergens koopjes te vinden zijn.

Geklokt om 09:45 uur en in dit tempo zijn er snel genoeg koopjes. Galapagos verliest in een week zowat een derde van haar waarde, Air France-KLM heeft betere tijden gekend en ABN Amro en PostNL staan op all time lows zijn zo maar een paar dingen die mij opvallen.

Vooruit, nog even een muzakje als u even wat stress moet afreageren. Want het is met het weekje wel. We weten weer dat de beurs een boksring of jungle kan zijn.