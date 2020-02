AEX future sluit -5,3%

Het dieptepunt van de AEX future even voor het slot van Wall Street was exact 550,00. Gerekend vanaf de hoogste stand van de AEX zelf op 632,12 tien dagen geleden, heeft de AEX maximaal precies 13% verloren. Verder valt er niets meer aan toe te voegen, u weet waarom hoe wat. De beer is even baas op de beurs.

Shaved by the bell. Rommelpotje op Wall Street, #AEX future sluit zelfs -5,3% (AEX zelf sloot op -3,8%) pic.twitter.com/DJ27PFn3Yk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 27, 2020

Intussen regent het weer coronavirus berichten. Helaas, nu ook in ons land. Tilburg.

Eerste persoon in Nederland besmet met coronavirus: https://t.co/iPE4fGltaE — NU.nl (@NUnl) February 27, 2020

Gelukkig is er ook wat beter nieuws:

Supply chains are starting to come back online in China, says retail trade group CEO https://t.co/zz7BcblGkW — CNBC (@CNBC) February 27, 2020

En uiteindelijk vinden we, over zoveel jaar, ook al dit gedoe niet meer terug in de grafieken.