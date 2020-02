'Wil de eerste koper zich melden, die de eerste stap durft te zetten?'

'Elke belegger die had willen verkopen is inmiddels uitgestapt.'



Royce, ik heb nog steeds niet verkocht. Zit nog te wachten op jouw vroegtijdige verkoopsignaal op basis van TA. Als je wilt kopen moet je eerst VERkopen. Want ik was nog vol belegd.



Had ik maar naar easy geluisterd.