Dit zijn onze tips. Wat zijn de uwe?

U ziet het beeld van Mercurius boven dit stukje. Dat is de god van de handel. Laten we er ook de god van buy the dip van maken.

Zo langzamerhand komen we toch op het punt dat we ook in de gewone media gaan zien, lezen en horen hoe ver-schrik-ku-luk het weer op die ver-schrik-ku-lukke beurzen is. Ook zien of en hoe NOS en RTL-Z Journaal het brengen. U weet het, chocoladeletters en tranen met tuiten luiden nog wel eens de draai in.

Het gejammer laten we graag aan anderen over, wij kijken liever naar de kansen die er nu uitstaan. Ik schreef het eerder vandaag, vrijwel alle mooie beurslijntjes en -grafieken beginnen in slechte en niet in goede tijden. Ziet u al koopjes, aanbiedingen, items die u voor dit geld echt niet kan laten liggen et cetera?

Bij deze de oproep aan u, wat ziet u allemaal? Meld u in de comments. Ik trap hier af met collega Niels wat wij zoal spotten en duiden even summier waarom. Als u dat ook doet, graag. Leuk om over zoveel tijd eens terug te kijken naar dit blog, of we, terwijl de koersen om ons heen imploderen, zinnige dingen melden.

Want dan gaan we er zeker een gewoonte van maken. Oh ja, vonden we de beurs niet allemaal een beetje duur worden de afgelopen maanden? Nou, dan moeten we toch eigenlijk blij zijn dat de aandelen gemiddeld zeker 10% goedkoper zijn, of niet soms?

Goed, daar gaat ie, even snel mijn selectie die ik hier en nu ter plekke bedenk:

Mijn oog valt op afgefakkelde kwaliteitsaandelen als Aalberts en TKH.

De financials kunt u voor het dividendrendement kopen, allemaal. Worst case scenario is zeg maar een dividendhalvering en dan zijn de percentages nóg aantrekkelijk. Met uitzondering van WDP kunt u op dezelfde manier vastgoed dobbelen.

Dat dividendverhaal geldt ook nadrukkelijk voor Shell en Randstad. Shell wel, maar verder vind ik de echt defensieve aandelen als Unilever, Heineken, Relx etcetera nog steeds duur.

De chippers zijn ook in de aanbieding, zeker gezien de fraaie toekomstige verwachtingen. Zet u Galapagos hier ook maar bij.

Mijn uitsmijters: Amazon en Netflix. Als de halve wereld thuis moet gaan zitten in verband met dat virus, gaat die halve wereld daar shoppen en kassie kijken.

Collega Niels komt hier mee:

Basic-Fit. U denkt toch niet dat mensen hun abonnement bij de sportschool stopzetten vanwege het coronavirus.

Galapagos: Wie vorige week het biotechfonds kocht voor €250 en nu verkoopt onder de €200, gaat nooit geld verdienen op de beurs.

Pharming: Het middel ruconest gaat echt niet minder verkocht worden vanwege corona. Toch implodeert de koers.

ASR: Het is weliswaar een levensverzekeraar, maar een koersdaling van 14% is toch wel te gortig, helemaal omdat in Nederland nog niemand besmet is.

Ajax: Ajax gaat echt niet slechter spelen door corona. Trouwens, slechter dan afgelopen zondag is gewoon onmogelijk.

OK, wat zijn uw tips, ideeën of wat valt u op? Van beleggers, voor beleggers: laat maar van u horen