Slot call: Gekkenhuis

Het is uitverkoop op de beurs, want vrijwel alle aandelen gaan keihard onderuit. Alleen handelshuis Flow Traders (+1,1%) en het cijferende IMCD (+1,3%) houden het hoofd boven water.

Sinds woensdag gaan de koersen in een streep omlaag en u ziet in de onderstaande tweet dat dit vrij bijzonder is. Ook de daling an sich is heftig te noemen. 10% onderuit in amper anderhalve week is geen kattenpis.

#AEX daalt voor zesde dag op rij en hoe uniek is dat? Vrij uniek dus. Markt nu is wel veel volatieler dan eerdere dalingsreeksen. Index is bijv 0,5% aangetrokken sinds ik deze grafiek kwartiertje geleden ging maken pic.twitter.com/KqCZgXyZE2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 27, 2020

Toch moeten wij als beleggers ons niet gek laten maken. Er komt immers een moment dat het virus ook in Europa onder controle is en dat hoeft echt geen jaar te duren. In China zien we twee maanden na de uitbraak het aantal zieken afnemen.

Aantal zieken neemt wereldwijd af

Worldometer meet het aantal mensen die op dit moment ziek zijn door het coronavirus. Dat zijn er momenteel 46.000. Een gigantisch aantal, maar 10 dagen geleden waren het er nog 57.000. Kortom, wereldwijd zijn er nu minder mensen ziek, maar de angst zit hem in de mogelijkheid dat het helemaal mis gaat in Europa en de VS.

Wanneer het allemaal voorbij is, kan ik helaas niet inschatten. Eerlijk gezegd denk ik dat niemand dat kan. Daarom raad ik u aan om niet uit paniek al uw stukken te verkopen. Als u nu echt stress hebt, ligt de fout bij uzelf, want dan heeft u te veel risico genomen.

Zelf houd ik de stukken in ieder geval stevig vast en wie weet vind ik nog ergens een spaarpotje om wat aandelen bij te kopen. Op de momenten dat niemand durft te kopen, dienen zich de grootste kansen aan.

Mijn top vijf meest onterecht afgestrafte aandelen

Er zijn namelijk aandelen deze week gekelderd die helemaal niets van doen hebben met het coronavirus. Daarom heb ik mijn top vijf gemaakt van aandelen die wat mij betreft het meest onterecht zijn afgestraft deze week. Ik zeg overigens niet dat u deze namen per se moet kopen. Voor dat soort adviezen moet u bij de IEX Beleggersdesk zijn.

1. Basic-Fit: van €35 naar €30,40 (-13%)

U denkt toch niet dat mensen hun sportschoolabonnement stopzetten vanwege het coronavirus. Daar komt bij dat de sportschoolketen vooral vestigingen heeft in Nederland en Frankrijk. Italië zit daar dus niet bij.

2. Galapagos: van €249,50 naar €198,55 (-20%)

Wie vorige week de aandelen kocht voor €250 en nu uit paniek verkoopt onder de €200 gaat nooit geld verdienen op de beurs. Door het coronavirus hebben er niet ineens minder mensen reuma.

3. Pharming: van €1,36 naar €1,14 (-16%)

Hetzelfde verhaal als bij Galapagos. De verkopen van het middel Ruconest gaan echt niet direct stilvallen door het coronavirus. Blijkbaar denken beleggers er op dit moment anders over.

4. ASR: van €36,35 naar €31,46 (-13%)

ASR is weliswaar een levensverzekeraar, maar een koersdaling van 14% is toch wel overdreven. Helemaal omdat in Nederland nog niemand door het coronavirus is komen te overlijden.

5. Ajax: van €19,80 naar €18,30 (-8%)

Ajax gaat echt niet slechter spelen door het coronavirus hoor. Trouwens, slechter dan afgelopen zondag is praktisch onmogelijk.

Rentes

Risk-off in de rentemarkt. De vergoedingen van de zwakkere eurolanden stijgen fors, terwijl de Nederlandse yield keldert. Het geeft maar weer aan dat beleggers even zoeken naar veiligheid.