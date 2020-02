LYNX: ‘De logische keuze voor actieve beleggers’

Het brokerlandschap is de afgelopen jaren behoorlijk opgeschud. Hoe kijkt LYNX tegen de prijzenslag in de sector aan? En hoe wil de broker zelf relevant blijven? Een gesprek met Manager Sales & Relatiebeheer Suleyman van Landewijk.

LYNX werd in 2006 opgericht in Amsterdam. Inmiddels heeft de broker meer dan 60.000 klanten in tien Europese landen. Van Landewijk: ‘Qua grootte zijn we de derde speler in de markt en voor veel actieve beleggers zijn we dan ook een gevestigde naam. Inmiddels bedienen we ook ruim honderd professionele partijen en timmeren we ook op dat gebied hard aan de weg.’

Welke gevolgen heeft de oplaaiende concurrentie in de sector voor LYNX?

Van Landewijk: 'Het klinkt misschien gek, maar voor ons is er eigenlijk niet zo veel veranderd. We zijn wel iets meegegaan met het verlagen van de tarieven, maar de impact van de toegenomen concurrentie is verder niet heel groot. Dat heeft te maken met het type beleggers waar wij ons op richten. Dat zijn enerzijds actieve beleggers, anderzijds vermogende beleggers.'

'Beginnende beleggers starten vaak met wat voorzichtige aankopen en komen daardoor al snel bij Binck of Degiro uit. De ervaren en actieve beleggers kiest juist voor ons.'

En waarom kiest hij voor jullie?

'Vooral vanwege de tradingtools en het handelsplatform. Bij ons kan hij bijvoorbeeld een optiecombinatie in één keer naar de beurs sturen. In het Probability Lab kan hij zien hoe zijn portefeuille reageert bij bepaalde beursbewegingen en met de Risk Navigator kan hij een inschatting maken van het risico dat hij loopt. De vermogende belegger kiest daarnaast voor ons omdat hij ook voor grotere portefeuilles geen bewaarloon betaalt.'

'Verder zijn veel van onze klanten actief op de Amerikaanse markt. We bieden wat dat betreft ook ongeveer alles wat er te verhandelen valt. Neem bijvoorbeeld een weekoptie op Apple of alle midkapaandelen uit de VS. Dat kan niet bij iedere broker.'

Voor beginnende beleggers zijn jullie dus minder geschikt?

'Het klopt dat zij meestal niet toe zijn aan uitgebreide analyses of complexe optiecombinaties. De beginner heeft al die geavanceerde tools vaak ook niet nodig. Het is zelfs zo dat niet iedereen bij ons klant kán worden. We hebben een minimumstorting van 3000 euro en in ons openingsformulier vragen we naar de kennis en ervaring van de klant. We hebben niet voor niets de slogan De broker die beleggen serieus neemt.'

Het klinkt alsof de meeste klanten zichzelf redden en minder behoefte hebben aan educatie. Klopt dat?

'Dat klopt niet helemaal, educatie is een belangrijke pijler voor LYNX. Juist de actieve belegger wil zichzelf continue verbeteren. We geven daarom wekelijks webinars met interessante gastsprekers, vanuit onze eigen studio in Amsterdam. Iedere dag komen we met een morning call waarin onze marktanalisten klanten bijpraten over de afgelopen nacht en vertellen wat ze die dag kunnen verwachten. Vergeet ook het jaarlijkse Lynx Beleggersdebat niet, waarmee we in januari 10.000 kijkers bereikten.'

Wat zijn jullie plannen voor de komende jaren?

‘Voor de particuliere belegger zijn we nu een gevestigde naam. Onze ambitie is om dit ook in de professionele markt te worden. Al meer dan 25 hedgefunds zijn klant bij LYNX, wat best bijzonder is in een klein land als Nederland. En inmiddels bieden we onze diensten ook aan enkele vermogensbeheerders aan. Wat wij hen kunnen bieden is volledige automatisering. Vermogensbeheerders zijn vaak veel tijd kwijt aan bijvoorbeeld beheersvergoedingen en het inleggen van orders. Bij ons kunnen ze met één druk op de knop orders uitvoeren voor 200 rekeningen tegelijk. Dat scheelt hen veel tijd en kosten.'