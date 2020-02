Unieke reeks AEX. Nou, beetje dan

Verkopen na een grote daling is historisch gezien niet slim



Het is lastig om op een dag waarin de beurzen dieprood kleuren op uw handen te blijven zitten. Maar de geschiedenis leert dat grote crashes, zoals bijvoorbeeld in 1929, 1987, 2008 en 2009, vaak werden gevolgd door een sterke opgaande beweging. Beleggers die gisteren in paniek hun aandelen hebben gedumpt, zullen niet kunnen profiteren van een eventueel herstel, zo waarschuwt The Motley Fool.



De herstelfase duurt vaak niet eens zo lang, zo blijkt uit een inventarisatie van de koersontwikkeling na koersklappen van meer dan 3% door de website MarketWatch. De laatste tien keren dat de S&P 500-index een dagverlies leed van minimaal 3%, is de index de klap nog hetzelfde jaar te boven