BeursVandaag: De zesde dag

Met tegenvallende cijfers komen op een dag dat de brede markt in sell-offmodus is wil ook nog wel eens raar uitpakken. Vandaag maakt Aalberts er kennis mee: -6,6% op jaarcijfers.



De AEX heeft bodem 565,29 van gisteren nog (net) niet aangescherpt, maar daar het houdt het goede koersnieuws meteen mee op. Weer een dikke sell-off vandaag en als de index met een min de dag uitgaat (niets is zeker met deze volatiliteit), is dat de zesde dalingsdag op rij. Hoe uniek is dat? Vrij uniek.

08:05 uur

Kan maar zo de zesde dalingsdag op rij worden.

Want maak u op voor weer een rood en volatiel dagje? De futures staan nu te jammeren op de borden en er is maar één issue op networks: coronavirus, ofwel Covid-19:

#Coronavirus latest:

-2,801 deaths and over 82,000 cases globally

-U.S. reports first case with no ties to known outbreak

-Expert sees epidemic contained by end of April

-Saudi Arabia halts religious visits

-China leaders including Xi donate own moneyhttps://t.co/FzdiyJUGTb — Bloomberg (@business) February 27, 2020

Intussen zijn er ook nog een hoop cijfers. Tja, hoe die gaan vallen met zoveel markttumult... Dat is heel erg koffiedik kijken. Aalberts meldt een mixed bag, haalt net de omzetverwachting, maar herhaalt wel de strategische doelen:

Adyen heeft alleen maar verbluffende double digits. Tikfoutje, die full year netto revenue moet €497 miljoen zijn.

IMCD verslaat de winst-, maar niet de omzetverwachting en verhoogt het dividend met 12,5%.

AMG maakt verlies, want werkelijk álles zit tegen, maar handhaaft wel het dividend, ofwel wil vertrouwen uitstralen.

De brede markt dan met vooral lagere Europese futures, maar op goud na is alles in mineur. Opvallend is dat de dollar zakt en de Amerikaanse rente vlakt ligt. De Duitse zakt wel twee basispuntjes.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met ook nog cijfers van AB InBev (verwacht 10% minder verkopen in Q1), Zalando, Standard Chartered en - ik zie ze nog niet - het van de beurs vertrekkende VolkerWessels:

07:54 Betalingsverwerker Adyen maakt stormachtige groei door

07:52 Minnen en plussen in resultaten Aalberts

07:45 Coronavirus raakt bierverkopen AB InBev

07:43 IMCD draagt nieuwe commissarissen voor

07:36 Overnames helpen IMCD aan meer omzet en winst

07:29 Groeiend Zalando mikt op meer luxe

07:13 Virusvrees en dure yen drukken Nikkei

06:52 Producentenvertrouwen stijgt

26 feb Coronavirus zit boekingen Booking.com dwars

26 feb Virusvrees drukt beurzen New York

26 feb Impact coronavirus op Apple-plannen ongewis

26 feb 'Nokia onderzoekt strategische opties'

26 feb Voorzichtig herstel op Wall Street

26 feb Belang Reggeborgh in VolkerWessels nadert 79 procent

26 feb Verzekeraar Vivat haalt topman weg bij VGZ

26 feb Lagere prijzen zitten AMG in de weg

Analistenadvies luidt als volgt met een verhoging voor Wolters Kluwer. De Credit Suisse analist lag er de hele nacht wakker van, maar heeft de knoop bij ASMI toch doorgehakt :-)

Wolters Kluwer: naar neutral van underweight en naar €70 van €65 - JP Morgan

Wolters Kluwer: naar €49,50 van €45 - Citigroup

ASMI: naar €129 van €128,50 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts en de spanning zit bij AMG:

De agenda dan en misschien, heel misschien dast het BBP VS impact heeft, als het cijfer afwijkt van de verwachting:

06:30 Nederland vertrouwen industrie

08:00 Adyen Q4-cijfers

08:00 IMCD Q4-cijfers

08:00 Aalberts Q4-cijfers

08:00 AB Inbev Q4-cijfers

08:00 VolkerWessels Q4-cijfers

08:00 Bayer Q4-cijfers

11:00 EU consumentenvertrouwen feb -6,7

14:30 VS orders duurzame goederen jan -1,5% MoM

14:30 VS BBP Q4 tweede schatting 2,1% geannualiseerd

14:30 VS wekelijkse jobless claims

En dan nog even dit

Jeroen heeft een kort schadeformulier:

Returns during the #CoronavirusOutbreak:

S&P 500 Index -6%

Hotels & Restaurants -13%

Airline -19%

Resorts & Cruises -26% pic.twitter.com/ZlphkfGUU7 — jeroen blokland (@jsblokland) February 26, 2020

En wellicht de toekomstige:

Expect empty shelves in stores like Target and Walmart while global supply chains are strained, plus empty shopping malls, theaters and restaurants as more people stay home, analysts say. https://t.co/fBtXsXVUi0 — MarketWatch (@MarketWatch) February 27, 2020

Even praktisch dan maar:

Women and younger patients had the highest survival rates in this study — but one group’s fatality rate was 14.8%. https://t.co/1yhvnV2qrH — MarketWatch (@MarketWatch) February 27, 2020

Zo:

China city offers $1,400 reward for virus patients who report to authorities https://t.co/q3P8xEnA84 pic.twitter.com/40DGdxCYRl — Reuters (@Reuters) February 27, 2020

Op hoop van zegen:

Gilead starts two late-stage studies to test drug for coronavirus https://t.co/OHYoxwHaWZ pic.twitter.com/Zzdt3Ouqrd — Reuters (@Reuters) February 27, 2020

Altijd verrassend dat Reuters economenpanel. Dit had u zelf echt niet bedacht:

Global stocks outlook still positive, but vulnerable to coronavirus: Reuters poll https://t.co/J83rn3qIyp pic.twitter.com/PrwBtYMXBQ — Reuters (@Reuters) February 27, 2020

Het is 2019:

Facebook to ban misleading ads about coronavirus https://t.co/waFXXBzrjy pic.twitter.com/czhYI7me00 — Reuters (@Reuters) February 27, 2020

Komt vaker voor:

The best stocks of 2019 are already Europe’s worst this year https://t.co/J1gWxbzjJw — Bloomberg (@business) February 27, 2020

Ach ja, in the long run komt alles goed:

Australia has the world’s top-performing equity market over the past 120 years https://t.co/yMsiDaAUu1 — Bloomberg (@business) February 27, 2020

Deze meneer kent u van rampzalige olieprijsvoorspellingen, maar je hebt een plaat voor je kop of niet. Inderdaad, de truc van buy the dip is dat je blind koopt er verder niet over nadenkt, Dennis:

When did he become an economist?



Economist Dennis Gartman is warning that this is not a dip worth buying https://t.co/Ssylw8f8YK via @markets — Helene Meisler (@hmeisler) February 27, 2020

Hier vorige dipjes met de reden. Handig, want ik was ze bijna allemaal alweer vergeten:

S&P 500: -8.4% over the past week, largest correction since late 2018. $SPX pic.twitter.com/GFXISGAmdk — Charlie Bilello (@charliebilello) February 26, 2020

En zo is het maar net, lange termijn beleggen kunt u anytime mee starten. ook vandaag. Timen is voor de handel.

"It's always a good time to invest." Rithotlz Wealth Management's Bill Sweet and @ReformedBroker discuss the pros of investing in a bear market on @HalftimeReport. https://t.co/DwocKLLOFg #investinyou (In partnership with @acorns.) pic.twitter.com/d479pqP6U2 — CNBC (@CNBC) February 27, 2020

Veel plezier en succes.