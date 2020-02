TA: Beperkte schade bij chippers

De aandelenbeurzen blijven in de greep van het coronavirus. Nu ook in Europa steeds meer besmettingsgevallen bekend worden lijken beleggers het zekere voor het onzekere te nemen. De afgelopen dagen moesten de verschillende Europese indices daarom een flinke stap terugdoen.

Op moment van schrijven is Nederland nog vrij van Covid-19, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat ook hier de eerste besmetting wordt gemeld. Zolang de economische gevolgen van het virus nog onduidelijk zijn, moeten we rekening houden met een volatiele beurs.

De eerste koopjesjagers grepen gisteren al hun kans op het Beursplein, toen de correctie sinds medio februari aan het begin van de ochtend 10% bedroeg. De beurs wist snel wat te herstellen, maar het beeld blijft fragiel. Vandaag zullen de koersen weer verder onder druk komen staan.

De AEX test de steun 581,02

De Nederlandse beurs is de afgelopen dagen flink gecorrigeerd en heeft de stijgende trend verlaten die medio vorig jaar ingezet was. De steun van de bodem van begin december is getest, maar heeft vooralsnog net standgehouden.

De komende dagen zal de steun onder druk blijven staan. Een weekslot onder de steun zal het beeld verder doen verzwakken. Dan verzwakt ook het lange termijn beeld en kunnen koersen verder corrigeren.

Chippers blijven goed liggen

De chipsaandelen, die normaal gesproken voorop gaan bij zowel koersstijgingen als koersdalingen liggen er technisch nog goed bij. Ondanks de recente koersdruk lijkt de schade door de coronacorrectie beperkt.

ASMi oogt sterk

ASMi kwam dinsdagavond door met kwartaalcijfers, die gisteren goed werden ontvangen op de beurs. Na de correctie van eerder deze week wist de koers weer wat te herstellen.

Dit leidt tot een consolidatiefase binnen de stijgende langetermijntrend, maar van echte koersdruk is zeker geen sprake. Zolang de steun rond €97,98 intact is, mag opwaarts worden gekeken.

ASML neemt gas terug

Ook bij het grote ASML blijft de schade vooralsnog beperkt. Ondanks alle mogelijke negatieve gevolgen van het coronavirus op de wereldwijde economie, blijven beleggers geloven dat ASML deze storm goed zal doorstaan.

Het aandeel beweegt nog in een mooie stijgende trend en heeft wat ruimte om te corrigeren voordat het technisch beeld verzwakt. De onderkant van de stijgende fase en de steun wachten rond 235 euro. Zolang de koers hierboven beweegt, blijft het technische plaatje positief.

Besi mist kracht

Besi heeft de afgelopen weken wat gas teruggenomen, maar beweegt nog in de stijgende trend. De kracht lijkt wel er even uit nu de weerstand rond €44,60 bijna is bereikt. Echter, pas na een doorbraak onder steun €32,73 zal het technisch beeld echt verzwakken en mogen lagere koersen worden verwacht.