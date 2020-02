Onderzoek hypotheekrenteaftrek: niemand begrijpt het meer

Ik heb het hier al vaker betoogd. Het systeem van hypotheekrente-aftrek is altijd vooral gunstig uitgepakt voor die mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. De rijken onder ons dus. Ik wil niet in details treden maar hoe eerder afgeschaft hoe beter.



Daar moet een subsidie voor starters voor terugkomen. Daar komen alleen die mensen voor in aanmerking niet nog niet het subsidiebedrag in de vorm van HRA al hebben ontvangen. De woning met de schuld verplaatsen naar Box 3 en dan krijgen we ook het snelst weer normalere prijzen voor koopwoningen.

Subsidie is alleen beschikbaar voor de situatie dat de bezitter van de woning/financiering dezelfde zijn als de bewoner. In alle andere gevallen onroerend goed behandelen als een vorm van 'overige werkzaamheden'. Geen ondernemersfaciliteiten, kosten wel aftrekbaar van de opbrengst/huur maar geen negatieve inkomsten toegestaan. Of het onroerend goed jaarlijks forfaitair belast moet worden of alleen op moment van verkoopwinst kan over nagedacht worden.



OZB lijkt voor de huidige bezitters oneerlijk maar wat te denken van de ongebreidelde huurverhogingen die Stef Blok mogelijk heeft gemaakt. Het wordt tijd dat we eens stoppen met 'huizenbezitters' altijd maar als zielig neer te zetten op het moment dat iets eens een keer nadelig uitpakt. En al helemaal bij de huidige bizar lage rente die betaalt worden op de financiering welke dan voor de meesten ook nog eens aftrekbaar is.



Op het moment van afschaf HRA meteen de aftrap geven voor versnelde woningbouw en dan met name 'geschikte woningbouw'. Zet de projectontwikkelaars onder druk en dwing ze dat ze passende woningen moeten bouwen. Ik bedoel dan vooral 'kleiner woningen'. Al decennia daalt de gemiddelde gezinsomvang maar de gemiddelde gebouwde woning wordt alsmaar groter.



Ban uit dat je van rijke komaf moet zijn om nog een woning te kunnen komen of minimaal met een 2e inkomen. Dat kan deels door kleinere woningen te bouwen maar ook om de alleenstaande enigszins tegemoet te komen in de op te tuigen subsidieregeling. Tweeverdieners hebben het voordeel van het 2e inkomen en dat terwijl ze relatief minder kosten hebben. Ze wonen met z'n tweeën maar de kachel brandt maar 1x, maaltijden zijn gemiddeld wat voordeliger, verzekeringen etc etc etc..



M.a.w. het huidige systeem maakt al een groot deel van de inwoners op voor hand kansloos. Veelal de rijken onder ons hebben dat minder of niet. Echter ook bij de laatste crisis zagen we dat op dat moment die hele groep zielig werd gevonden omdat er een aantal moest scheiden of verhuizen en werden faciliteiten in het leven geroepen die vooral weer extra gunstig waren voor rijken (extra schenken mbt de woning).



Zo kan ik nog even doorgaan maar doe ik niet.



Nog even terugkomend op de OZB; toch slechts een beperkt nadeel als je nagaat dat je de financieringslast mag aftrekken en de verkoopwinst in de zak mag steken. Ik heb zelf een eigen woning maar ook op feestjes erger ik me groen en geel over mensen die mopperen over nadelen maar vergeten alle voordelen erbij te vertellen. Maar het blijft niet netjes om de woningeigenaar als melkkoe te gebruiken.

Bij de huurders doet zich echter een soortgelijk iets voor. De huurder die iets meer dan modaal verdient wordt of de woning uit gepest of krijgt in elk geval met enorme huurverhogingen te maken. Gewone huurverhogingen krijgen alle huurders echter als je onder een bepaalde norm blijft ontvang je huurtoeslag, de Overheid betaalt dus een groot deel van je huur. De huurder die niet onder die norm blijft krijgt mogelijk een extra huurverhoging en daar wordt helemaal niets gecompenseerd door een huurtoeslag. Daar zie je dezelfde willekeur als die wordt gehanteerd door gemeenten voor OZB. Gewoon halen waar wat te halen valt.



En tenslotte nog bang voor ontslagen bij de fiscus?? Zal toch meevallen lijkt me. Daar is al zoveel weggesaneerd of vertrokken de laatste jaren. Belastingheffing wordt ook niet afgeschaft, alleen de HRA en daar weten de meesten toch al niet meer precies hoe het werkt. En als het wel zo complex is dat het aan ambtenaren zoveel extra moet kosten dan een reden te meer dat overbodig te maken door de HRA direct af te schaffen.



Laten we maar beginnen met de eerst volgende verkiezingen door een kundig kabinet te kiezen. Wie dat zou moeten zijn weet ik niet. Maar slechter dan wat de VVD ons het laatste decennium heeft voor gezet kan niet. En roep nu niet dat zij ons door de crisis hebben geloodst, dat is nl. bullshit.



Ze hebben bezuinigd op de onderkant van de samenleving om de begroting kloppend te maken. Toen het weer wat beter ging kreeg degene die had ingeleverd het minste daarvan terug (ouderen en zwakkeren). De opleving is niet gekomen door het gevoerde beleid maar gewoon omdat het in de hele wereld beter ging. Ook al hadden we helemaal geen beleid gevoerd dan ook hadden we in die opleving mee gedaan.



Dus de juiste volgorde is;

-VVD weg

-HRA weg en starters subsidie terug