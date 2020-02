Naast brekebeentje PostNL komen in eigen land .......

En maar stoicijns vast blijven houden aan het koopadvies, zoals ook bij ABN.

Het zou jullie sieren als je een keer terug komt op een inzicht.

Is geen gezichtsverlies!

Doorgaans vind ik de adviezen van IEX premium zeker niet slecht hoor.

Echter zou het passend zijn om iets dichter op de bal te gaan spelen.

Het zou me erg verbazen als Post nl gaat stijgen deze week namelijk.