Grieperige markten

De stroom jaarcijfers houdt onverminderd aan en de reactie van beleggers op mee- en tegenvallers is vaak stevig. Opvallend is dat er toch veel bedrijven op het Damrak worstelen met (vooral) zichzelf en ondanks de redelijke economie lelijke tegenvallers naar buiten brengen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor Nederlands grootste bouwer: BAM Groep. Het bedrijf wist nipt aan de verlaagde outlook voor 2019 te voldoen, maar heeft en houdt last van telkenmale opduikende tegenvallers bij grotere bouwprojecten.

Een ander zorgenkind is bodemonderzoeker Fugro. Dat bedrijf pakt eindelijk de forse schuldenlast aan, heeft al een flits-emissie op €9,80 achter de rug en zoekt nu beleggers die bereid zijn om voor circa €500 miljoen aan obligaties van het concern af te nemen.

Als de grootscheepse herfinanciering achter de rug is, zal Fugro echt serieus aan de bak moeten om tot betere bedrijfsresultaten te komen, maar daarvoor is wel nodig dat de oil majors bereid zijn weer te investeren in het speuren naar nieuwe olie- en gasvelden. Meer over Fugro leest u hier.

Covid-19

Verder viel het de afgelopen week op dat de financiële markten aanvankelijk het Covid-19 virus snel van zich afschudden, maar dat er nu toch weer twijfel ontstaat over de directe en indirecte gevolgen van deze virusuitbraak.

In Zuid-Korea loopt het aantal met het virus besmette personen ineens snel op en volgens de premier van dat land is er zelfs sprake van een "noodfase". Daar staat tegenover dat het lijkt alsof de stijging van het aantal virusdragers in China juist wat minder snel gaat.

Voorlopig zijn de gevolgen voor de financiële markten uiterst beperkt, terwijl verschillende beursgenoteerde ondernemingen inmiddels duidelijk hebben aangegeven hinder te ondervinden van de perikelen in (vooral) China.

En dat zijn niet de minste bedrijven: zo gaf Apple onlangs een beperkte omzetwaarschuwing en ook frisdrankfabrikant Coca-Cola verwacht van het Covid-19 virus een negatieve invloed op de bedrijfscijfers. In eigen land liet AirFrance-KLM weten dat de resultaten er met circa €150 miljoen negatief door worden geraakt.

Volle agenda

Het blijft voorlopig nog aardig druk met jaarcijfers, zowel op het Damrak als daarbuiten. Maandag trapt onze nationale postbesteller af.

De markt gaat ervan uit dat de in november herhaalde outlook van een ucoi van €170 - €200 miljoen, exclusief de effecten van de overname van Sandd, niet gehaald zal worden. Als die marktverwachting bewaarheid wordt, is dat een hernieuwde dreun voor de geloofwaardigheid van het management.

Naast brekebeentje PostNL komen in eigen land onder andere het zelden teleurstellende Aalberts alsmede Wolters Kluwer, ASMI, IMCD, OCI, AMG, B&S Group, NSI en ICT Group met resultaten door.

In de rest van de wereld zijn onder andere bedrijfscijfers van Solvay, Adecco en Home Depot te verwachten. Tevens kijken wij met extra belangstelling uit naar de jaarcijfers van bierreus AB InBev en het onder schadeclaims bedolven Duitse Bayer.

Goed weekend.