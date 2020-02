Wereldhave: IEX-forum wil inbreng op AVA

De oplettende belegger heeft het gevolgd deze week, het opvallende initiatief vanuit het IEX-forum om vastgoedfonds Wereldhave te bewegen om de aangekondigde strategie aan te passen.

Onder aanvoering van forumlid The Third Way stelden 19 beleggers een alternatieve strategie voor en presenteerden die via IEX aan de wereld en – vooral – Wereldhave.

Dat bedrijf kwam al snel door met een reactie. Kort samengevat: dank voor het meedenken, we gaan het bestuderen en u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Agendapunt op de AVA

Hoe nu verder? We vragen het aan forumlid The Third Way, wiens alias in het FD inmiddels tot naam van de actiegroep is verheven. Die maakt al snel duidelijk waar hij vooral tevreden mee zou zijn: dat het alternatieve plan wordt ingebracht op de aandeelhoudervergadering.

Al iets gehoord van Wereldhave?

“Vol verwachting klopt ons hart, we wachten op de uitnodiging. Uit de eerste reactie bleek dat ze het hele verhaal al een week eerder geanalyseerd hebben. Ze zagen dat ons voorstel niet een afwijzing is van de ingezette strategie, maar een poging tot verbetering, en een uitnodiging tot dialoog ten gunste van alle betrokkenen. We wachten wel nog op een inhoudelijke reactie van de Raad van Commissarissen; je weet wel, die nog geen decharge kreeg.”

Wat is het plan nu? Hoe gaan jullie zorgen dat dit daadwerkelijk op de agenda komt bij Wereldhave?

“We hebben veel steunbetuigingen gekregen van aandeelhouders en het wordt nu mijn uitdaging om dat allemaal te kanaliseren en vorm te geven voor mijn forumgenoten. Het mooiste zou zijn als Wereldhave aangeeft dat wij een agendapunt krijgen op de AVA. Zij zien ook de tsunami aan steunbetuigingen en aanmeldingen. Vaak van beleggers voor wie dit heel belangrijk is, het zijn hun zuurverdiende spaarcentjes.”

“Als dat niet wordt toegelaten moeten we alles gaan formaliseren. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld mensen aanstellen voor de functies die daarbij horen. Interessant is dat er ook een advocaat en een registeraccountant zich vrijwillig hebben aangemeld. Verder zijn forumleden spontaan andere aandeelhouders gaan contacteren en ook de VEB. Het zou me ook niet verbazen dat we die 1%-grens [om een agendapunt in te brengen op de AVA – red] al hebben gehaald. Ik ga dit weekeinde tellen.”

Dus jullie gaan een officieel verzoek indienen om agendapunt te worden?

“Ik zou zelf die bureaucratie liever vermijden. Wanneer je stemmen gaat tellen moet je zeker zijn dat het valide aandeelhouders zijn, en dergelijke zaken. Dan gaat de spontaniteit er af en zullen er gaandeweg steeds meer hakken dieper het zand in gaan. Liever heb ik een spontane en constructieve dialoog die eventueel uitmondt in een soort hele losse samenwerking met management om de gezamenlijke belangen te realiseren.”

“Ik heb hiernaast een voltijds professioneel leven en wil derhalve niet dat wat eerst als een spontane opvulling van een vrije ochtend begon uitmondt in iets te formeels. Maar wellicht kan ik het stokje overdragen.”