Beurs Vandaag: Ogen op Azië

We stevenen af op een iets lagere opening. Wall Street en Tokio lieten het afweten gisteren en vannacht, en in alle commentaren is het Covid-19 - neemt u ons niet kwalijk als we het af en toe coronavirus blijven noemen - dat de grote spelbreker is.

Daarover zo meer, eerst maar even dichtbij huis: bouwer BAM is een van de weinige cijferaars vandaag en meldt een bijna-halvering van de winst. In 2020 verwacht het bedrijf dat de marges zullen aantrekken.

De AEX-indicatie is 0,3% tot 0,4% in de min. Intussen blijft de dollar ongekend in trek: EURUSD staat nu comfortabel onder de 1,08 en de dollarindex (dollar versus een mandje wereldvaluta) staat op het hoogste punt in drie jaar tijd.

Daar ligt een financiële reden aan ten grondslag - de hogere Amerikaanse rente zuigt kapitaal vanuit de hele wereld aan - maar wellicht ook een kapitaalvlucht uit Azië. De analyses over de gevolgen van corona worden er niet rooskeluriger op:

The coronavirus could hit up to 42% of China's GDP, according to Standard Chartered's latest estimates. About 26% is from a direct hit to demand, and 16% from indirect supply chain disruption affecting production.



In other words, a simultaneous supply AND demand shock. pic.twitter.com/KKt714RNaj — Tracy Alloway (@tracyalloway) February 21, 2020

Inmiddels is ook Korea aan de beurt, met een scherpe stijging van het aantal gevallen. Het zijn te overziene aantallen, in vergelijking met China, maar toch.

Enfin, eerst deze beursweek maar eens afsluiten. Op de agenda vandaag vooral macro's, om precies te zijn PMI's (producentenvertrouwen) in onder andere Duitsland, Frankrijk, UK en VS. Japan is al door en - misschien niet heel verrassend, gezien de sitiuatie in de regio - dat viel niet mee: 47,6 tegenover 48,8 vorige maand. (Op een niveau van 50 zijn de verwachtingen van ondernemers neutraal).

Positieve adviezen zijn er ook nog: luxe blijft gewild, ook in tijden van corona, zullen ze bij Morgan Stanley denken:

LVMH Price Target Raised To EUR 475 From EUR 390 At Morgan Stanley — LiveSquawk (@LiveSquawk) February 21, 2020

En dan nog even dit

Oef, China is massaal gestopt met auto's kopen:

Ouch! #China car sales tumble 92% in first half of February on virus. ‘Barely anybody’ buying cars, China car association says. https://t.co/j7C93GvQqC pic.twitter.com/ErB5rymdfa — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 21, 2020

Well, well

In het kader opvallende analistenadviezen: 1e SELL voor Galapagos pic.twitter.com/2eoF0f7hNM — Leon Hillen (@leonhillen) February 21, 2020

Wij ook Cees, wij ook

Goed nieuws, als de wereld weer iets normaler zou gaan worden. Of het kan vraag ik me af... pic.twitter.com/P89j5SgsQ7 — Cees Smit (@ceessmit) February 21, 2020

