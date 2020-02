Slotcall: Klein spul in de lift

Het zijn vandaag de zwaargewichten die de AEX (-1,1%) lager zetten. Unilever (-1,5%) gaat €0,41 ex-dividend en ASML (-1,8%) gaat op het slot hard omlaag.

Reden voor pessimisme is er niet, want er kwamen een aantal uitstekende macro's langs uit de VS. Onderzoeksbureau Conference Board ziet de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie verbeteren en de Philly Fed-index kwam hoger uit dan verwacht. Dit betekent dat de industrie in de staat Philadelphia sterker is gegroeid dan voorzien

Ook qua bedrijfscijfers mogen we niet klagen. Besi wist de omzet te laten stijgen met 3%, terwijl de markt rekende op een gelijkblijvende omzet. Ook de orderintake vliegt omhoog. De outlook is voorzichtig, maar dat is met alle onzekerheid rondom het coronavirus heel normaal.

Besi keert 90% van de winst uit, wat leidt tot een dividend per aandeel van €1,01 en een yield van 2,5%. Volgens de IEX Beleggersdesk zal het nettoresultaat de komende kwartalen weer aantrekken, waardoor ook het dividend verder omhoog kan.

Warme douche Fugro

De koude douche is snel warm geworden, want het aandeel Fugro (+7,5%) maakt het verlies van gisteren helemaal goed. De bodemonderzoeker deed een emissie tegen een relatief kleine discount. In totaal levert die €82 miljoen op. Deze kapitaalinjectie wordt gebruikt om de schuldenlast te verlichten.

Normaal gesproken zijn beleggers allergisch voor emissies, maar dit keer niet. Waarschijnlijk omdat iedereen al wist dat er een aan zat te komen. Wat vooral interessant is, is of er partijen zijn die van de gelegenheid gebruikmaken om hun shortpositie af te bouwen.

We gaan het voor u in de gaten houden, want als dat zo blijkt te zijn, zou de koers nog verder omhoog kunnen. Anderzijds opereert Fugro in een bijzonder moeilijke markt, heeft het een hoge schuldenlast en keert het geen dividend uit. Dit zijn voor de lange termijn meestal niet de aandelen waar u het geld mee gaat verdienen.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. De Spaanse rente (-4 basispunten) is hard op weg om ook negatief te worden. Daar hadden we tien jaar geleden toch geen rekening mee gehouden.