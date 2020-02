Beurs Vandaag: Vraagtekens

Gelukkig is Ralph snuggerder dan jij…… Die bancaire financiële crississen waren niet enkel en alleen in Zwitserland, niet enkele en alleen bij de tientallen banken in West-Europa, waaronder een kleine tiental in Nederland en België. Neen… ze waren met wel honderd banken mondiaal aanwezig. Mondiaal hè,



En dan nog iets waarover je zelden iets hoort: De reddingsacties van diverse Overheden zoals de reddingsactie van de Belgische Overheid van Fortis en KBC zijn volledig terugbetaald. Bij KBC zelfs met flinke winst. Dus de Belgische belastingbetaler heeft er nog aan verdiend.. Maar zoiets melden komt " influencers" niet zo goed uit