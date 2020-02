TA: Geen technische schade voor Apple en ASML

De omzetwaarschuwing van Apple heeft technisch vrijwel geen schade toegebracht. Ook ASML ligt er prima bij.

Aandelenbeleggers zijn opgeschrikt door de omzetwaarschuwing van Apple, eerder deze week. De Amerikaanse techreus verwacht dat de vraag naar iPhones in China zal worden geraakt door de uitbraak van het coronavirus in het land. Dinsdag daalde de beurskoers van Apple in een eerste reactie bijna 2% in waarde, woensdag werd dat verlies grotendeels weer goedgemaakt.

Naar verwachting zullen ook Europese chipbedrijven, in navolging van Aziatische toeleveranciers, onder druk komen te staan. Apple heeft last van verstoringen in de toeleveringsketen, wat ook elders in de wereld tot tekorten zal leiden.

Toch valt de technische schade bij het aandeel Apple mee, behoudens het tussentijdse dipje. De lange uptrends zijn intact en kunnen wel wat hebben. Dat geldt ook voor ASML. Beide aandelen leg ik vandaag op de pijnbank. Maar eerst de AEX, die er nog blakend bijligt.

De AEX steun rond 616,46 is niet in gevaar geweest

In de recente correctie vormde de AEX-index een hogere bodem binnen de stijgende trend. Omdat de koers bovendien boven de voorgaande top wist te blijven, wordt het technische beeld bevestigd. Er ligt steun op 616,46 (top van 17 januari).

ASML blijft goed op koers

ASML heeft blijkbaar geen last van de problemen waar Apple mee worstelt. In de recente correctie vormde ASML een hogere bodem binnen de stijgende trend. Nu de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd. Er ligt steun op 254,00 (bodem van 31 januari). Weerstand ligt rond 345,00 (berekend koersdoel).

Ik heb in voorgaande columns gewezen op de zwakke moneyflow bij ASML. Daar is inmiddels echter geen sprake meer van. De oplopende moneyflow wijst thans juist op instroom van vers kapitaal.

Apple blijft binnen uptrend ondanks correctie

Apple was al voorafgaand aan de omzetwaarschuwing aan het consolideren. Apple maakt al sinds begin van dit jaar pas op de plaats. Hogere koersbodems geven echter aan dat er bij correcties nog altijd op hogere niveaus wordt ingestapt. Met een doorbraak en slotstand boven de laatste koerstop wordt een tussenliggende weerstand uit de weg geruimd. De weerstand ligt rond 360,00 (berekend koersdoel).

De stijgende trend kan dan worden vervolgd. Steun ligt op 304,88 (bodem van 27 januari). De moneyflow van Apple oogt sterk. Dit geeft instroom van vers kapitaal aan. De moneyflow wordt van Apples beursomzetten afgeleid.