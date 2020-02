Slotcall: Dag van uitschieters

Het coronaverlies van gisteren is binnen één dag alweer goedgemaakt. De AEX sluit 0,6% hoger, al blijven we daarmee wel wat achter ten opzichte van de overige Europese indices.

Het aandeel ING is hiervoor medeverantwoordelijk. De koers van de Nederlandse grootbank kukelende rond 15.00 helemaal naar beneden. De reden is dat ING de uitgifte van dollarobligaties op het laatste moment heeft uitgesteld.

Volgens de bank is er nieuwe financiële informatie binnengekomen waar nog naar gekeken moet worden. Wat het allemaal inhoudt, is nog niet duidelijk. Het leidt tot de nodige onzekerheid, waardoor sommige beleggers het zekere voor het onzekere nemen.

Wederom lijkt het niet het jaar van de banken te worden. Vorig jaar bleven ING en ABN Amro al ver achter ten opzichte van de AEX en in 2020 lijkt het alleen maar erger te worden. De herbeleggingsindex noteert year to date een keurig plus van zo'n 4%, terwijl beide grootbanken in het rood koersen.

De dag van vandaag is nog niet in de grafiek meegenomen, waardoor u 4% bij het verlies van ING mag optellen.



Koude douche Fugro

De eerste koerstikken waren nog dik in het groen, maar al snel dook het aandeel Fugro (-4,5%) diep in het rood. De cijfers an sich zijn helemaal niet slecht, zo groeide de omzet licht en steeg de ebitda harder dan verwacht. Toch lijken de resultaten bijzaak vandaag.

De bodemonderzoeker wil een grote aflopende obligatie aflossen middels het uitgeven van nieuw schuldpapier. Dat klinkt niet heel spannend, maar het is de verwachting dat Fugro ook een deel van de schuld wil aflossen met cash.

Die cash heeft het bedrijf momenteel niet, waardoor er een grote kans is dat het management met de pet rond gaat bij de aandeelhouders. Fugro heeft de mogelijkheid om zonder allerlei stemmingen 10% van het aandelenkapitaal te emitteren. Daar lijkt de onderneming dus gebruik van te maken.

Oerdegelijk ASR

De jaarcijfers van ASR (-1,1%) worden door de markt lauwtjes onthaald. Toch kunnen we niet ontevreden zijn over de resultaten van de verzekeraar. Het operationele resultaat steeg afgelopen jaar met maar liefst 14,5% en de Solvency2 ratio (194%) kwam hoger uit dan verwacht.

Verder wordt het dividend met 9% verhoogd naar €1,90 per aandeel. Dit is in lijn met de eerdere voorspelling van de IEX Beleggersdesk. Daarnaast wordt er voor €75 miljoen aan eigen aandelen ingekocht. Dit is 1,5% van het aandelenkapitaal.

Kortom, het zijn cijfers die bij een oerdegelijk bedrijf zoals ASR passen. Dat de koers vandaag even niet doet wat we willen, maakt dan niet uit. Vergeet niet dat de verzekeraar dit jaar met een plus van 10,3% in de top vijf grootste stijgers binnen de AEX noteert.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven vandaag dicht bij huis. De Nederlandse rente blijft stabiel op -0,33%.