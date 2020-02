Zowel Amerika als Japan deden het goed vannacht en dat gaan we terugzien in de opening op het Damrak vandaag. De AEX zal er zo'n half procentje bij krijgen, zoals het er nu naar uitziet.

Coronabibbers weer naar de achtergrond? Dat zal te lezen zijn in de beurscommentaren. Het zal, maar beleggers zijn nog steeds geen artsen en ieder heeft zo zijn eigen redenen om te kopen en te verkopen.

Bedrijfsresultaten kunnen zo'n reden zijn. Niet de minst bekende bedrijven die zo aan het eind van het cijferseizoen doorkomen met resultaten. Beurslieveling Alfen, bijvoorbeeld. Onze collega bij KBC is onder de indruk:

Na de stratosferische stijging van het #Alfen-aandeel, rapporteert de groep 41%-omzetgroei en 400%- EBITDA-groei, incl. positieve cash flows. Point made !



Smart grids en EV = ???????? pic.twitter.com/cfjsAzYWPu — Tom Simonts (@TSimonts) February 19, 2020

ASR komt ook met een goed verhaal over het voetlicht. Beleggers kunnen rekenen op 9% meer dividend en het bedrijf gaat aandelen inkopen.

a.s.r. boekt in 2019 wederom sterke resultaten. Ons operationeel resultaat stijgt met 14,5% tot € 858 miljoen. CEO Jos Baeten: ‘2019 was voor a.s.r. een goed jaar en ik ben trots op de resultaten die we hebben gerealiseerd. https://t.co/8DJZbcDLgT pic.twitter.com/a40nLD3bFV — a.s.r. verzekeringen (@asr) February 19, 2020

Fugro is door met een lichte omzetstijging en een beter bedrijfsresultaat. Belangrijker is wellicht de herfinaciering. Nico kan het onderweg naar een Oostenrijks ontbijt niet laten om er al kritisch naar te kijken:

Herfinanciering #Fugro: banken knijpen ert deels tussen uit. Waarschijnlijk kleine emissie en bak Senior Notes bij grote investeerders. 1e convertible wordt teruggekocht. pic.twitter.com/6ynNnFAe1P — Nico A. Inberg (@NicoInberg) February 19, 2020

Zoals gezegd, de opening zal hoger zijn vandaag. Let ook eens op de dollar, die er ijzersterk bij ligt ten opzichte van de euro. Of is het andersom?

Wow! #EURUSD now below 1.08, lowest level in almost three years! pic.twitter.com/WEEcA3QTLF — jeroen blokland (@jsblokland) February 18, 2020

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

08:19 Alfen vaart wel bij energietransitie

07:47 Kleine omzetgroei voor bodemonderzoeker Fugro

07:40 Japanse export daalde in januari weer minder hard

07:30 ASR wil aandeelhouders belonen

07:18 Japanse beurs toont herstel

07:17 T-Mobile passeert VodafoneZiggo op mobiele-telefoonmarkt

18 feb Aanbiedingssite Groupon zegt producten vaarwel

18 feb Apple drukt stemming op Wall Street

18 feb Cijfers Heijmans in teken stikstof en PFAS

18 feb Ook beurzen New York doen stapje terug

18 feb Moody's verlaagt rating Renault naar junkstatus

18 feb Reggeborgh bouwt belang VolkerWessels verder uit

De agenda voor de rest van de dag:

10:30 VK inflatie CPI jan

14:30 VS verkopen nieuwe woningen jan

18:00 Aedifica Q4-cijfers

22:00 Realty Income Q4-cijfers

22:00 Albemarle Q4-cijfers

De shorts in het AFM-register, volgens shortsell.nl

En dan nog even dit

Waarom het coronavirus hoe dan ook meer economische impact gaat hebben dan SARS:

Not only is #China much bigger in the global economy now than during the #SARS epidemic, it is also much bigger in financial markets! #coronavirus pic.twitter.com/SgXq0K6f8b — jeroen blokland (@jsblokland) February 18, 2020

Bezorgd zal er worden:

Back on track: China's courier services is at over 40 percent normal delivery capacity with over 2 million deliverymen on the street.

Some 112 million parcels were collected Monday, and more than 80 million were delivered https://t.co/qghsWQTRgG pic.twitter.com/f4LlMi0M41 — China Xinhua News (@XHNews) February 19, 2020

Maybe, Albert, Maybe...

The financial world has gone mad. The FT reports, sub-1% Greek and Italian 10y bond yields are now considered safe havens! We’ve seen yield convergence within Europe like this before and that ended badly. But maybe this time is different! https://t.co/hIMDZpgjXe pic.twitter.com/qv38mpr8bg — Albert Edwards (@albertedwards99) February 19, 2020

